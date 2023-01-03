16. Bölüm "İnsanı Mayalamak"

Çocukların yetişeceği ortamı kimler oluşturmalı?

03 Ocak 2023 | 19:31
VİDEO DEVAM EDİYOR

İnsanın yetişeceği ortamda neler olmalı? Çocukların yetişeceği ortamı kimler oluşturmalı? Online eğitim ortamında insan nasıl yetişir? İnsan yetiştirmede acelecilik olur mu? Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "İnsanı Mayalamak" konusu ele alındı.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Eğitimci İsmail Güler ve Eğitimci İbrahim Güler oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 İnsanı Mayalamak

04:00 İnsanın yetişeceği ortamda neler olmalı?

12:00 Çocukların yetişeceği ortamı kimler oluşturmalı?

38:00 İnsanın yetişeceği ortamda neler olmalı?

40:00 Gençlerin yetişmesinde "akran ve ekran" etkisi

01:14:00 Online eğitim ortamında insan nasıl yetişir?

01:25:00 Yapay zekadan hoca olur mu?

01:28:00 İnsan yetiştirmede acelecilik olur mu?

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

13. Bölüm "Çocuklarda Din Eğitimi ve Ramazan"
13. Bölüm "Çocuklarda Din Eğitimi ve Ramazan" 06 Ekim 2022 | 16:35
15. Bölüm "Meslek Seçiminin Püf Noktaları"
15. Bölüm "Meslek Seçiminin Püf Noktaları" 04 Ocak 2023 | 09:12
16. Bölüm "İnsanı Mayalamak"
16. Bölüm "İnsanı Mayalamak" 03 Ocak 2023 | 19:30
17. Bölüm "Psikolog, Klinik Psikolog, Uzman Psikolog ve Terapistin Farkları"
17. Bölüm "Psikolog, Klinik Psikolog, Uzman Psikolog ve Terapistin Farkları" 03 Ocak 2023 | 21:52
40. Bölüm | Çocuk Eğitiminde Masallar
40. Bölüm | Çocuk Eğitiminde Masallar 04 Ocak 2023 | 17:56
48. Bölüm "Değerlere Bağlı Eğitim"
48. Bölüm "Değerlere Bağlı Eğitim" 29 Aralık 2022 | 16:39
50. Bölüm | Sivil Havacılık ve Pilotluk
49. Bölüm | Sivil Havacılık ve Pilotluk 29 Aralık 2022 | 15:48
Mesleki ve Teknik Eğitim | Eğitim Atölyesi
Mesleki ve Teknik Eğitim | Eğitim Atölyesi 23 Aralık 2022 | 23:51