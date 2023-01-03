16. Bölüm "İnsanı Mayalamak"

İnsanın yetişeceği ortamda neler olmalı? Çocukların yetişeceği ortamı kimler oluşturmalı? Online eğitim ortamında insan nasıl yetişir? İnsan yetiştirmede acelecilik olur mu? Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "İnsanı Mayalamak" konusu ele alındı.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Eğitimci İsmail Güler ve Eğitimci İbrahim Güler oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 İnsanı Mayalamak

04:00 İnsanın yetişeceği ortamda neler olmalı?

12:00 Çocukların yetişeceği ortamı kimler oluşturmalı?

38:00 İnsanın yetişeceği ortamda neler olmalı?

40:00 Gençlerin yetişmesinde "akran ve ekran" etkisi

01:14:00 Online eğitim ortamında insan nasıl yetişir?

01:25:00 Yapay zekadan hoca olur mu?

01:28:00 İnsan yetiştirmede acelecilik olur mu?