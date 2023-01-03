17. Bölüm "Psikolog, Klinik Psikolog, Uzman Psikolog ve Terapistin Farkları"

Psikoloji okuyanlar 4 yıllık eğitim sürecinde hangi dersleri alıyor?

03 Ocak 2023 | 22:27
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Psikolog ne iş yapar ve nasıl olunur? Psikolog, Klinik Psikolog, Uzman Psikolog ve terapistin farkları nelerdir? Terapist olmak için hangi adımlardan geçmeli? Psikoloji okuyacak bir öğrencinin karakter özellikleri nasıl olmalı? Psikoloji lisans mezunu biri neler yapabilir?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Psikoloji Eğitimi ve Terapistlik" konusu ele alındı.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Dr. Nadire Gülçin Yıldız, Dr. Şeydanur Tezcan Özer ve Klinik Psikolog Gaye Kağan oldu. 00:00 Eğitim Atölyesi

04:30 Psikolog ne iş yapar ve nasıl olunur?

09:30 Psikolog, Klinik Psikolog, Uzman Psikolog ve terapistin farkları

28:00 Psikoloji bölümünün alt dalları

35:00 Terapist olmak için hangi adımlardan geçmeli?

42:00 Psikoloji okuyacak bir öğrencinin karakter özellikleri nasıl olmalı?

53:00 Psikoloji okuyanlar 4 yıllık eğitim sürecinde hangi dersleri alıyor?

55:00 Psikoloji bölümü öğrencileri hangi dersleri görüyor?

58:30 Psikoloji lisans mezunu biri neler yapabilir?

01:05:00 Terapi odası dizilerde gördüğümüz gibi mi?

01:17:00 Terapist olmak dışında bir psikolog hangi alanlarda çalışabilir?

01:20:00 Terapistliğin en güzel yanları neler?

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