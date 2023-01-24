18. Bölüm | Eğitimin Toplumsal Dinamikleri

"Hayat boyu öğrenme" bize hangi katkıları sunuyor?

24 Ocak 2023 | 08:58
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Toplum mu eğitimi şekillendiriyor, eğitim mi toplumu? Modern dünyada insanın yeni değerler üretme süreci nereye evriliyor? Eğitimde 2021'de neler oldu? Toplum için "Hayat Boyu Öğrenme" neden önemli? Eğitimde fırsat eşitliğinin öğrencilere katkısı nelerdir?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Eğitimin Toplumsal Dinamikleri" konusu ele alındı.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Dr. Kurtuluş Öztürk ve Doç. Dr. İbrahim Hakan Karataş oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Eğitimin toplumsal dinamikleri

05:00 Toplum mu eğitimi şekillendiriyor, eğitim mi toplumu?

25:00 Modern dünyada insanın yeni değerler üretme süreci

32:00 Eğitimde 2021'de neler oldu?

42:00 "Hayat boyu öğrenme" bize hangi katkıları sunuyor?

48:00 Toplum için "Hayat Boyu Öğrenme" neden önemli?

58:00 Eğitimin toplumsal dinamikleri

01:08:00 Eğitimde dijital kitap dönüşümü

01:17:00 20. Milli eğitim şurası ve eğitime erişimde eşitlik

01:25:00 Eğitimde fırsat eşitliğinin öğrencilere katkısı

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