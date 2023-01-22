19. Bölüm | Kuşaklar Arası İletişim Eğitimi

Kuşaklar arası çatışmanın nedenleri nelerdir? Kuşaklar arası iletişim farklılığı neden oluşur? Günümüzdeki imkanların farklılığı gençlere nasıl yansıyor? Öğrenci ve öğretmenleri birbirine yaklaştıran ve uzaklaştıran etkenler nelerdir? Münazaraların öğrenciye katkıları nelerdir?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Kuşaklar Arası İletişim Eğitimi" konusu ele alındı. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Yazar Mustafa Acungil ve Eğitimci Yavuz Yiğit oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

08:00 Kuşaklar arası iletişim eğitimi

12:00 Kuşaklar arası çatışmanın nedenleri

17:15 Kuşaklar arası iletişim farklılığı

22:00 Günümüzdeki imkanların farklılığı gençlere nasıl yansıyor?

34:00 Gençler ahlaki ve entelektüel açıdan nasıl geliştirilebilir?

37:30 Öğrenci ve öğretmenleri birbirine yaklaştıran ve uzaklaştıran etkiler

46:00 Gençlerle iletişimin püf noktaları

54:00 Münazaralar entelektüel olarak öğrencilere neler katar?

01:08:00 Münazaraların öğrenciye katkıları