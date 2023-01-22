19. Bölüm | Kuşaklar Arası İletişim Eğitimi

Kuşaklar arası çatışmanın nedenleri nelerdir? Kuşaklar arası iletişim farklılığı neden oluşur? Günümüzdeki imkanların farklılığı gençlere nasıl yansıyor? Öğrenci ve öğretmenleri birbirine yaklaştıran ve uzaklaştıran etkenler nelerdir? Münazaraların öğrenciye katkıları nelerdir?
Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Kuşaklar Arası İletişim Eğitimi" konusu ele alındı. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Yazar Mustafa Acungil ve Eğitimci Yavuz Yiğit oldu.
00:00 Eğitim Atölyesi
08:00 Kuşaklar arası iletişim eğitimi
12:00 Kuşaklar arası çatışmanın nedenleri
17:15 Kuşaklar arası iletişim farklılığı
22:00 Günümüzdeki imkanların farklılığı gençlere nasıl yansıyor?
34:00 Gençler ahlaki ve entelektüel açıdan nasıl geliştirilebilir?
37:30 Öğrenci ve öğretmenleri birbirine yaklaştıran ve uzaklaştıran etkiler
46:00 Gençlerle iletişimin püf noktaları
54:00 Münazaralar entelektüel olarak öğrencilere neler katar?
01:08:00 Münazaraların öğrenciye katkıları