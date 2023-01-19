20. Bölüm | Karakter Eğitimi

Sorunlarımızın kaynağı algılarımız mıdır? Öğretmenlerin kişilik gelişimi üzerindeki etkileri nelerdir? Çocuklara dersler nasıl sevdirilir? Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Gençlerle Anlaşmanın Püf Noktaları" konusu ele alındı.
Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konuğu Eğitimci / Yazar Alişan Kapaklıkaya oldu.
00:00 Eğitim Atölyesi
02:00 Karakter eğitimi
08:00 Sorunlarımızın kaynağı algılarımız mıdır?
28:00 Öğretmenlerin kişilik gelişimi üzerindeki etkileri
35:00 Gençlere Sorduk...
52:00 Karakter eğitimi
57:00 Çocuklara dersler nasıl sevdirilir?
01:05:00 Çocukların zeka türüne göre eğitim nasıl verilir?
01:08:00 Gençlerle daha iyi iletişim kurmanın yolları