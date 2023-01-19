20. Bölüm | Karakter Eğitimi

Öğretmenlerin kişilik gelişimi üzerindeki etkileri nelerdir?

19 Ocak 2023 | 10:37
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Sorunlarımızın kaynağı algılarımız mıdır? Öğretmenlerin kişilik gelişimi üzerindeki etkileri nelerdir? Çocuklara dersler nasıl sevdirilir? Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Gençlerle Anlaşmanın Püf Noktaları" konusu ele alındı.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konuğu Eğitimci / Yazar Alişan Kapaklıkaya oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Karakter eğitimi

08:00 Sorunlarımızın kaynağı algılarımız mıdır?

28:00 Öğretmenlerin kişilik gelişimi üzerindeki etkileri

35:00 Gençlere Sorduk...

52:00 Karakter eğitimi

57:00 Çocuklara dersler nasıl sevdirilir?

01:05:00 Çocukların zeka türüne göre eğitim nasıl verilir?

01:08:00 Gençlerle daha iyi iletişim kurmanın yolları

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