21. Bölüm | Sanat Terapisi ve Sanat Eğitimi

Sanatla ilgilenirken beyinde nasıl değişimler olur? Sanat terapi iyileşmeyi nasıl sağlar? Sanatsal faaliyetlerin çocuklar üzerindeki etkisi nedir? Sanat atölyeleri ve sanatsal etkinliklerin faydaları nelerdir? Sanatsal bir zekaya sahip olduğumuz nasıl anlarız? Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Sanat terapisi ve sanat eğitimi " konusu ele alındı.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Psikolog Zeynep Bozbek Türkyılmaz ve Sosyal Hizmet Uzmanı Arzu Avşar oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Sanat terapisi ve sanat eğitimi

09:00 Sanat terapinin iyileştirici gücü

16:00 Sanatla ilgilenirken beyinde nasıl değişimler olur?

21:00 Sanat terapi iyileşmeyi nasıl sağlar?

26:00 Sanatsal faaliyetlerin çocuklar üzerindeki etkisi

33:00 Sanat terapisti olmak için hangi eğitimler alınmalı?

48:00 Sanat atölyeleri ve sanatsal etkinliklerin faydaları

56:00 Okul öncesi eğitimde sanatsal etkinlikler

01:08:00 Sanatsal faaliyetlerin ergenlik döneminde faydaları

01:24:00 Sanatın düşünme becerilerine katkısı

01:27:00 Öğretim sürecinde sanatsal derslerin önemi

01:34:00 Sanatsal bir zekaya sahip olduğumuz nasıl anlarız?