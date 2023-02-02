22. Bölüm | Sınava Hazırlık ve Sınav Süreci

LGS ve YKS sınavlarında dikkat edilecek hususlar nelerdir? Sınav günü hangi belgeler gerekiyor? Bahar yorgunluğu nedir, öğrencide bahar çarpması nasıl oluyor? Sınav akşamı ve sınav sabahı nelere dikkat etmeli? Sınav yaklaşırken öğrencilerin uyku düzeni nasıl olmalı? Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Sınava Hazırlık ve Sınav Süreci" konuşuldu.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Eğitimci / Yazar Dr. Faruk Göndağ ve Eğitim Danışmanı Bilgin Pelister oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

03:30 Sınava hazırlık ve sınav süreci

16:00 5 Haziranda yapılacak olan LGS sınavı nasıl uygulanacak?

21:00 LGS ve YKS sınavlarında dikkat edilecek hususlar

27:00 Sınav günü hangi belgeler gerekiyor?

31:00 Bahar yorgunluğu nedir, öğrencide bahar çarpması nasıl oluyor?

38:00 Sınav akşamı ve sınav sabahı nelere dikkat etmeli?

45:00 Sınav yaklaşırken öğrenciler nasıl beslenmeli?

49:00 LGS son hazırlıklar ve sınav taktikleri

52:00 Sınav yaklaşırken öğrencilerin uyku düzeni nasıl olmalı?

01:04:00 Sınavlarla ilgili doğru bilinen yanlışlar

01:13:00 Sınava girerken dikkat edilecek hususlar

01:16:00 Sınava hazırlanan öğrencilerin aileleri nasıl davranmalı?

01:27:00 Sınav günü dikkat edilmesi gerekenler

01:36:00 Sınav esnasında dikkat edilecek hususlar