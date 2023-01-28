23. Bölüm | Sınav Öncesi Motivasyon Artırma Teknikleri

Kitap okumanın beynimize etkisi nasıl olur? Öğrenciler neden kitap okumuyor? Sağ ve sol beyin neleri temsil eder? Sağ ve sol beyne göre seçilecek kitap türleri nelerdir? Okumanın sınav başarısına nasıl bir etkisi var? Sınav esnasında test çözerken nelere dikkat edilmeli? Eğitim Atölyesi'nde bu hafta " Sınav öncesi motivasyon artırma teknikleri" konuşuldu. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Eğitimci / Yazar Ahmet Akay Azak ve Eğitimci / Yazar Cumali Sever oldu.
00:00 Eğitim Atölyesi
02:00 Sınav öncesi motivasyon artırma teknikleri
05:00 Kitap okumanın beynimize etkisi
20:00 Öğrenciler neden kitap okumuyor?
25:00 Sağ ve sol beyin neleri temsil eder?
27:00 Sağ ve sol beyne göre seçilecek kitap türleri
30:00 Okumanın sınav başarısına nasıl bir etkisi var?
35:00 Hızlı okuma teknikleri
43:00 Sınava 1 hafta kala hızlı öğrenme teknikleri
46:00 Sağ ve sol beyne göre seçilecek kitap türleri
47:00 Sınava 1 hafta kala test çözülmeli mi?
01:00:00 Sınav esnasında test çözerken nelere dikkat edilmeli?
01:07:00 Sınavda iki şık arasında kalan öğrenciler ne yapmalı?
01:17:00 YKS sınavı öncesi rahatlamak için neler yapmalıyız?
01:26:00 Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır?