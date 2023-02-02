24. Bölüm | Eğitimde Hayat Denge Modeli

YKS sınavında öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

03 Şubat 2023 | 15:33
VİDEO DEVAM EDİYOR

YKS sınavında öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Sınav kaygısı yaşayan öğrencilere tavsiyeler nelerdir? Bal arısı eğitim yaklaşımı nedir? YDT sınavında öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ebeveynler sınava nasıl yaklaşmalı? Çocuğun akademik başarısı aynı zamanda hayat başarısı mıdır?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Eğitimde Hayat Denge Modeli" konuşuldu. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Eğitimci - Yazar Dr. Ömer Faruk Yelkenci ve Eğitimci Resul Duman oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Eğitimde hayat denge modeli

21:00 YKS sınavında öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar

26:00 Eğitimde hayat denge modelinin felsefi yaklaşımı

34:00 Hayat denge modelinin eğitim yaklaşımı

41:00 Sınav kaygısı yaşayan öğrencilere tavsiyeler

48:00 Bal arısı eğitim yaklaşımı nedir?

59:00 YDT sınavında öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar

01:04:00 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

01:07:00 Ebeveynler sınava nasıl yaklaşmalı?

01:19:00 "Harezmi öğretim yöntemi" nedir?

01:28:00 Çocuğun akademik başarısı aynı zamanda hayat başarısı mıdır?

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