26. Bölüm | Eğitim Felsefesi ve Eğitimin Ontolojisi

LGS sınavı sonuçları nasıl değerlendirilmeli? Dünyada ve Türkiye'de eğitimin temel yapı taşlarını neler oluşturuyor? Kök metinlerle eğitim programı oluşturulabilir mi? Tüm dünyayı kapsayan bir eğitim anlayışı oluşturulabilir mi?
Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Eğitim Felsefesi ve Eğitimin Ontolojisi" konusu ele alındı. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Eğitim Danışmanı Bilgin Pelister ve Dr. Celaleddin Duran oldu.
00:00 Eğitim Atölyesi
02:00 LGS sınav sonuçları açıklandı
05:00 Sınav sonuçları nasıl değerlendirilmeli?
08:00 Eğitim felsefesi ve eğitimin ontolojisi
14:00 Dünyada ve Türkiye'de eğitim
27:00 İlimler tasnifi ve bilimde bütünlük
42:00 Eğitim felsefesinin temel yapı taşları
49:00 Eğitimde yerlilik ve millilik
01:01:00 Batıda ve İslam Dünyasında eğitim
01:06:00 Kök metinlerle eğitim programı oluşturulabilir mi?
01:13:00 Tüm dünyayı kapsayan bir eğitim anlayışı oluşturulabilir mi?
01:16:00 Bilginin İslamileştirilmesi
01:22:00 Eğitim müfredatında tarihi metinlerin önemi
01:29:00 Kök metinlerle eğitim programı oluşturulabilir mi?
01:35:00 Bütünlük anlayışına dayanan eğitim sistemi nasıl olmalı?