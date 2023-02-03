26. Bölüm | Eğitim Felsefesi ve Eğitimin Ontolojisi

LGS sınavı sonuçları nasıl değerlendirilmeli? Dünyada ve Türkiye'de eğitimin temel yapı taşlarını neler oluşturuyor? Kök metinlerle eğitim programı oluşturulabilir mi? Tüm dünyayı kapsayan bir eğitim anlayışı oluşturulabilir mi?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Eğitim Felsefesi ve Eğitimin Ontolojisi" konusu ele alındı. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Eğitim Danışmanı Bilgin Pelister ve Dr. Celaleddin Duran oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 LGS sınav sonuçları açıklandı

05:00 Sınav sonuçları nasıl değerlendirilmeli?

08:00 Eğitim felsefesi ve eğitimin ontolojisi

14:00 Dünyada ve Türkiye'de eğitim

27:00 İlimler tasnifi ve bilimde bütünlük

42:00 Eğitim felsefesinin temel yapı taşları

49:00 Eğitimde yerlilik ve millilik

01:01:00 Batıda ve İslam Dünyasında eğitim

01:06:00 Kök metinlerle eğitim programı oluşturulabilir mi?

01:13:00 Tüm dünyayı kapsayan bir eğitim anlayışı oluşturulabilir mi?

01:16:00 Bilginin İslamileştirilmesi

01:22:00 Eğitim müfredatında tarihi metinlerin önemi

01:29:00 Kök metinlerle eğitim programı oluşturulabilir mi?

01:35:00 Bütünlük anlayışına dayanan eğitim sistemi nasıl olmalı?