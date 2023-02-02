27. Bölüm | Lise Tercihini Doğru Yapmak

LGS tercihlerini yaparken nelere dikkat etmeli?

03 Şubat 2023 | 15:43
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İyi bir lise için nelere dikkat etmeli? LGS tercihleri nasıl yapılır? LGS tercihlerini yaparken nelere dikkat etmeli? Tercih sırasında mutlaka rehber öğretmenden destek alınmalı mı? Nakil yerleştirme işlemleri nasıl yapılacak? Ölü tercih nedir, ölü tercih yapmamak için nelere dikkat edilmeli? Eğitim Atölyesi'nde bu hafta " Eğitim Sürecinin Gençler Üzerindeki Etkisi " konusu ele alındı.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Klinik Psikolog Sultan Murat Musluoğlu, Rehber Öğretmen Adile Kahraman ve Doç. Dr. Yusuf Alpaydın oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 İyi bir lise için nelere dikkat etmeli?

06:00 LGS tercihleri nasıl yapılır?

09:00 LGS tercihlerini yaparken nelere dikkat etmeli?

15:00 Tercih sırasında mutlaka rehber öğretmenden destek alınmalı mı?

22:00 Nakil yerleştirme işlemleri nasıl yapılacak?

32:00 Ölü tercih nedir, ölü tercih yapmamak için nelere dikkat edilmeli?

40:00 Tercihlerde meslek lisesi yazacak olanlar nelere dikkat etmeli?

43:00 Tercihleri veliler yapabilir mi?

51:00 Eğitim sürecinin gençler üzerindeki etkisi

54:30 Gençler lise tercihlerinde nasıl akran baskısına uğruyor?

01:02:00 Gençlerin dünyasında eğitim etkisi ve değeri

01:06:00 Gençlerin hayat amacına ulaşmada önemli gördükleri faktörler

01:09:00 Okuryazarlık oranına göre gençlerin eğitimden verim alma oranları

01:16:00 Eğitim düzeyi arttıkça gençlerde nasıl değişimler oluyor?

01:26:00 Gençlerin dünyasında eğitimin etkisi ve değeri

01:29:00 Gençler kendilerini geliştirmek için hangi sertifika programlarına başvurabilir?

01:34:00 Gençlerin hayat amacına ulaşmada gördükleri faktörler

01:38:00 Eğitim düzeyi arttıkça gençlerde nasıl değişimler oluyor?

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