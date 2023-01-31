28. Bölüm | Eğitimde Doğru Bilinen Yanlışlar

Mitlerin kökeninde ne var? Öğrencileri becerilerine göre ayırmak, başarı için yararlı mıdır? Eğitimde doğru bilinen yanlışlar nelerdir? Akademik başarıyı etkileyen faktörler neler? Öğrenci başarısını olumlu yönde etkileyen faktörler nelerdir? Eğitimde başarı tamamen yetenekle ilgili midir?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta " Eğitimde Doğru Bilinen Yanlışlar" konusu ele alındı. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konuğu Doç. Dr. Ali Özdemir oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Eğitim Mitlerimiz: Doğru Bilinen Yanlışlar

05:00 Mitlerin kökeninde ne var?

07:00 Sol beyin ve sağ beyin miti

18:00 Beynimizin sadece %10'unu mu kullanırız?

25:00 Öğrencileri becerilerine göre ayırmak, başarı için yararlı mıdır?

33:00 Eğitimde doğru bilinen yanlışlar

38:00 Akademik başarıyı etkileyen faktörler neler?

44:00 Öğrenci başarısını olumlu yönde etkileyen faktörler

58:00 Eğitim mitlerimiz

01:06:00 Ödevlerin öğrenci başarısına nasıl bir etkisi var?

01:11:00 Eğitimde doğru bilinen yanlışlar

01:17:00 Dilin doğru kullanılması

01:23:00 Ödevlerin öğrenci başarısına etkisi

01:26:00 Eğitimde başarı tamamen yetenekle ilgili midir?

01:31:00 Öğrenci başarısını olumsuz etkileyen faktörler: Can Sıkıntısı