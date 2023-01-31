28. Bölüm | Eğitimde Doğru Bilinen Yanlışlar

Mitlerin kökeninde ne var? Öğrencileri becerilerine göre ayırmak, başarı için yararlı mıdır? Eğitimde doğru bilinen yanlışlar nelerdir? Akademik başarıyı etkileyen faktörler neler? Öğrenci başarısını olumlu yönde etkileyen faktörler nelerdir? Eğitimde başarı tamamen yetenekle ilgili midir?
Eğitim Atölyesi'nde bu hafta " Eğitimde Doğru Bilinen Yanlışlar" konusu ele alındı. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konuğu Doç. Dr. Ali Özdemir oldu.
00:00 Eğitim Atölyesi
02:00 Eğitim Mitlerimiz: Doğru Bilinen Yanlışlar
05:00 Mitlerin kökeninde ne var?
07:00 Sol beyin ve sağ beyin miti
18:00 Beynimizin sadece %10'unu mu kullanırız?
25:00 Öğrencileri becerilerine göre ayırmak, başarı için yararlı mıdır?
33:00 Eğitimde doğru bilinen yanlışlar
38:00 Akademik başarıyı etkileyen faktörler neler?
44:00 Öğrenci başarısını olumlu yönde etkileyen faktörler
58:00 Eğitim mitlerimiz
01:06:00 Ödevlerin öğrenci başarısına nasıl bir etkisi var?
01:11:00 Eğitimde doğru bilinen yanlışlar
01:17:00 Dilin doğru kullanılması
01:23:00 Ödevlerin öğrenci başarısına etkisi
01:26:00 Eğitimde başarı tamamen yetenekle ilgili midir?
01:31:00 Öğrenci başarısını olumsuz etkileyen faktörler: Can Sıkıntısı