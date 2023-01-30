29. Bölüm | Üniversite Seçimi ve Tercihler

Aileler üniversite tercihlerinde nasıl bir yol izlenmeliler?

30 Ocak 2023 | 15:25
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YKS tercihleri nasıl yapılır? Tercih sırasında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Üniversite tercihlerinde nelere dikkat etmeli? Meslek algımız üniversite seçimlerimizi nasıl etkiler? Aileler üniversite tercihlerinde nasıl bir yol izlemeliler?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Üniversite Seçimi ve Tercihler" konusu ele alındı. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konuğu Uzman Psikolojik Danışman Ece Tözeniş ve Prof. Dr. Muhsin Konuk oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:30 Üniversite seçimi ve tercihler

07:15 YKS tercihleri nasıl yapılır?

10:30 Tercih sırasında dikkat edilmesi gerekenler

15:00 Üniversite tercihlerinde nelere dikkat etmeli?

22:00 Üniversite seçimi ve tercihler

32:00 Meslek algımız üniversite seçimlerimizi nasıl etkiler?

38:00 Aileler üniversite tercihlerinde nasıl bir yol izlenmeliler?

52:00 Üniversite seçimi ve tercihler

58:00 Öğrenci hangi bölümü seçeceğine nasıl karar verebilir?

01:02:00 21. yüzyılın meslekleri neler?

01:22:00 Üniversiteli olmak gençler için ne ifade eder?

01:37:00 Tercih sırasında dikkat edilmesi gerekenler

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