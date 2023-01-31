30. Bölüm | Kariyer Yolculuğu ve Tercihlerimiz

YKS tercihleri nasıl yapılmalı? Tercih sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Doğru YKS tercihinin püf noktaları nelerdir? Meslek algımız üniversite seçimlerimizi nasıl etkiler? Kişilik yapısına göre meslek tercihi nasıl yapılmalı? Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Tercih Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar" ele alındı.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Dr. Hüseyin Kazan ve Psikolojik Danışman Ece Özel oldu. Programda ayrıca Vav TV muhabiri Emin Sancaktutan, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Odyoloji, Endüstriyel Tasarım Bölümü, Yeni Medya ve İletişim Bölümü, Biyomedikal bölümlerine dair bilinmeyenlere dair konunun uzmanlarıyla gerçekleştirdiği özel röportaj yayınlandı.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Kariyer Yolculuğu ve Tercihlerimiz

04:00 YKS tercihleri nasıl yapılmalı?

09:00 Tercih sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar

17:00 Doğru YKS tercihinin püf noktaları

24:30 Tercih döneminde kararsız kalanlar ne yapmalı?

28:15 Her türlü puan durumunda tercih yapılmalı mı?

41:00 Meslek algımız üniversite seçimlerimizi nasıl etkiler?

44:30 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümüne dair merak edilenler

45:15 Kentsel tasarım ve peyzaj bölümüne dair merak edilenler

46:30 Ergoterapi bölümünün içeriği nedir?

51:00 En çok tercih edilen bölümler hangileri

54:00 Kişilik yapısına göre meslek tercihi nasıl yapılmalı?

01:00:00 Meslek seçimini etkileyen faktörler

01:02:00 Doğru YKS tercihinin püf noktaları

01:04:00 Odyoloji bölümüne dair merak edilenler

01:06:00 Yeni medya ve iletişim bölümünün detayları neler?

01:09:00 Endüstriyel tasarım bölümü hakkında merak edilenler

01:25:00 Her türlü puan durumunda tercih yapılmalı mı?

01:29:00 Kişi kendine uygun mesleği nasıl anlar?

01:34:00 Doğru üniversite tercihinde dikkat edilmesi gerekenler

01:41:00 Biyomedikal bölümüne dair merak edilenler