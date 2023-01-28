31. Bölüm | Üniversitelerde Uygulamalı Eğitim

Üniversite hayatında öğrencileri neler bekliyor? Üniversite tercihlerinde hangi bölümler öne çıkıyor? Uygulamalı eğitimin istihdama katkısı nedir? Üniversitede mesleki eğitim çalışmaları nasıl yapılıyor?
Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Öğrenciler İçin Üniversite Hayatı" konuşuldu.
Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Prof. Dr. İbrahim Diler oldu.
00:00 Eğitim Atölyesi
02:00 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
06:00 Üniversite hayatında öğrencileri neler bekliyor?
15:00 Üniversite tercihlerinde hangi bölümler öne çıkıyor?
23:00 Üniversitelerde uygulamalı eğitim
26:00 Uygulamalı eğitimin istihdama katkısı
32:00 Tercih yapacak öğrenciler için tavsiyeler
37:00 Uygulamalı eğitimin istihdama etkisi
01:04:00 Üniversitede mesleki eğitim çalışmaları