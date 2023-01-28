31. Bölüm | Üniversitelerde Uygulamalı Eğitim

Üniversite tercihlerinde hangi bölümler öne çıkıyor?

28 Ocak 2023 | 14:28
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Üniversite hayatında öğrencileri neler bekliyor? Üniversite tercihlerinde hangi bölümler öne çıkıyor? Uygulamalı eğitimin istihdama katkısı nedir? Üniversitede mesleki eğitim çalışmaları nasıl yapılıyor?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Öğrenciler İçin Üniversite Hayatı" konuşuldu.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Prof. Dr. İbrahim Diler oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

06:00 Üniversite hayatında öğrencileri neler bekliyor?

15:00 Üniversite tercihlerinde hangi bölümler öne çıkıyor?

23:00 Üniversitelerde uygulamalı eğitim

26:00 Uygulamalı eğitimin istihdama katkısı

32:00 Tercih yapacak öğrenciler için tavsiyeler

37:00 Uygulamalı eğitimin istihdama etkisi

01:04:00 Üniversitede mesleki eğitim çalışmaları

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