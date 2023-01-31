32. Bölüm | Karakter Gelişiminde Aile, Okul ve Çevre

Karakter gelişiminde okulun ve öğretmenin sorumlulukları nelerdir?

31 Ocak 2023 | 11:53
VİDEO DEVAM EDİYOR

Karakter gelişiminde aile, okul ve çevrenin rolü nedir? Karakter eğitiminde en kritik dönem ne zaman? Teknoloji karakter eğitimini nasıl etkiliyor? Karakter gelişiminde okulun ve öğretmenin sorumlulukları nelerdir? Karakter eğitiminde öğretmenlerin rolü nedir? Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Yeni Nesil Eğitim ve Eğitimde Yaşanan Değişim " konusu ele alındı.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Prof. Dr. Halil İbrahim Sağlam ve Eğitimci Muammer Küçükyazıcı oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

03:00 Karakter gelişiminde aile, okul ve çevrenin rolü

17:00 Karakter eğitiminde en kritik dönem ne zaman?

24:00 Teknoloji karakter eğitimini nasıl etkiliyor?

55:00 Karakter eğitiminde çevrenin etkisi

01:02:00 Karakter gelişiminde okulun ve öğretmenin sorumlulukları

01:15:00 Teknoloji hayatımızı nasıl etkiliyor?

01:26:00 Karakter gelişiminde okulun ve öğretmenin sorumlulukları

01:38:00 Karakter eğitiminde öğretmenlerin rolü

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