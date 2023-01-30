33. Bölüm | Deprem ve Afet Farkındalık Eğitimi

Deprem anında en sık yapılan hatalı davranışlar nelerdir?

30 Ocak 2023 | 15:51
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Temel afet eğitiminin amaçları nelerdir? Afet bilinci kazanmak neden önemli? Depreme hazırlıklı bir ev nasıl olmalı? Deprem anında en sık yapılan hatalı davranışlar neler? Deprem sırasında ve sonrasında yapılacaklar neler? Çocuklara afet eğitimi nasıl verilmeli? Deprem çantası nasıl hazırlanmalı? İlk yardım anında yapılması gerekenler nelerdir?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Deprem ve Afet Farkındalık Eğitimi" konusu ele alındı.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Acil Durum ve Afet Yönetimi Uzmanı Ogün Şimşek ve Mahalle Afet Gönüllüleri Der. YK. BŞK. Hüseyin Karadayı oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

04:30 Deprem ve afet farkındalık eğitimi

09:30 Afet bilinci kazanmak neden önemli?

17:00 Temel afet eğitiminin amaçları

28:00 Depreme hazırlıklı bir ev nasıl olmalı?

34:00 Deprem anında en sık yapılan hatalı davranışlar neler?

46:00 Temel afet eğitimi

55:00 Deprem sırasında ve sonrasında yapılacaklar neler?

01:02:00 Çocuklara afet eğitimi nasıl verilmeli?

01:08:00 Deprem çantası nasıl hazırlanmalı?

01:12:00 İlk yardım anında yapılması gerekenler

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