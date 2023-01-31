34. Bölüm | Okul Öncesi Eğitimin Önemi

Okul öncesi eğitimin önemi nedir? Okul öncesi dönemde çocuğa verilecek beceriler neler? Çocukları düşünmeye teşvik etmek için ne yapmalı? Günlük hayatın içindeki çocukları eğitmek ne yapmalı? Annelerin çocukları ile geçirdikleri vakit ne kadar olmalı? Okul öncesi eğitimde öğrenme esasları nelerdir? Çocuklara tek başına oyun oynama alışkanlığı nasıl kazandırılır? Okul öncesi eğitim çocuklara hangi yeterlilikleri kazandırır? Okul öncesi eğitimde çocuklar bilgiye nasıl ulaşır?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Okul Öncesi Eğitimin Önemi" konusu ele alındı. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Uzman Klinik Psikolog Sacide Öztürk ve Doç. Dr. Kevser Koç oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

03:00 Okul öncesi eğitimin önemi

08:00 Okul öncesi dönemde çocuğa verilecek beceriler neler?

12:00 Çocukları düşünmeye teşvik etmek

17:30 Günlük hayatın içindeki çocukları eğitmek

24:30 Annelerin çocukları ile geçirdikleri vakit ne kadar olmalı?

27:30 Okul öncesi eğitimde öğrenme esasları

37:30 Okul öncesi dönemde çocuğa verilecek beceriler neler?

41:30 Babalar çocukları ile ne kadar zaman geçiriyor?

45:30 Çocuklara tek başına oyun oynama alışkanlığı nasıl kazandırılır?

48:00 Okul öncesi eğitim çocuklara hangi yeterlilikleri kazandırır?

58:00 Okul öncesi eğitimde çocuklar bilgiye nasıl ulaşır?

01:02:00 Okul öncesi eğitimde öğrenme esasları

01:08:00 Günlük hayatın içinde çocukları eğitmek

01:13:00 Çocuklar bilgiye nasıl ulaşır?

01:18:00 Okul öncesi eğitimin önemi

01:27:00 Aileler anaokulu tercihinde nelere dikkat etmeli?