35. Bölüm | Etkili iletişim becerileri

İletişim esnasında nelere dikkat edilmeli? İletişim esnasında mizaç özellikleri bizi nasıl etkiler? Renkler ve mizaç özelliklerine göre dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İletişim esnasında mizaç özellikleri bizi nasıl etkiler? Mizaç türlerine göre iletişimde nelere dikkat etmemiz gerekir?
Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Etkili İletişim Becerileri" konusu ele alındı. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konuğu Eğitimci / Yazar Oğuz Saygın oldu.
00:00 Eğitim Atölyesi
02:00 Etkili iletişim becerileri
05:00 Etkili iletişim ve beden dili
09:30 İletişim esnasında nelere dikkat edilmeli?
15:30 İletişim esnasında mizaç özellikleri bizi nasıl etkiler?
26:15 Renklere göre mizaç türleri
32:20 Eğitim hayatında, iş hayatında ve sosyal hayatta iletişim becerileri
45:00 Renkler ve mizaç özelliklerine göre dikkat edilmesi gerekenler
52:00 Etkili iletişim ve beden dili
01:12:00 İletişim esnasında mizaç özellikleri bizi nasıl etkiler?
01:25:00 Mizaç türlerine göre iletişimde nelere dikkat etmemiz gerekir?