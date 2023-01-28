35. Bölüm | Etkili iletişim becerileri

İletişim esnasında nelere dikkat edilmeli? İletişim esnasında mizaç özellikleri bizi nasıl etkiler? Renkler ve mizaç özelliklerine göre dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İletişim esnasında mizaç özellikleri bizi nasıl etkiler? Mizaç türlerine göre iletişimde nelere dikkat etmemiz gerekir?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Etkili İletişim Becerileri" konusu ele alındı. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konuğu Eğitimci / Yazar Oğuz Saygın oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Etkili iletişim becerileri

05:00 Etkili iletişim ve beden dili

09:30 İletişim esnasında nelere dikkat edilmeli?

15:30 İletişim esnasında mizaç özellikleri bizi nasıl etkiler?

26:15 Renklere göre mizaç türleri

32:20 Eğitim hayatında, iş hayatında ve sosyal hayatta iletişim becerileri

45:00 Renkler ve mizaç özelliklerine göre dikkat edilmesi gerekenler

52:00 Etkili iletişim ve beden dili

01:12:00 İletişim esnasında mizaç özellikleri bizi nasıl etkiler?

01:25:00 Mizaç türlerine göre iletişimde nelere dikkat etmemiz gerekir?