36. Bölüm | Yeni Eğitim Dönemi ve Okula Uyum

Okula uyum sürecinde ailelerin dikkat etmesi gerekenler nelerdir? Çocukların okula hazır olduğunu nasıl anlarız? Çocukların okul içinde öğretmenleri ve akranlarıyla iletişimi nasıl olmalı? Okula uyum sürecinde ailelerin hatalı tutumları neler? Çocukların ilkokul döneminde kazanabileceği beceriler nelerdir? Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Yeni Eğitim Dönemi ve Okula Uyum" konusu ele alındı.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konuğu Okul Öncesi Öğretmeni Meryem Karaca ve Psikolog Kübra Çakır Çeçen oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Yeni eğitim dönemi ve okula uyum

07:00 Çocukların okula uyum ve alışma süreci

13:00 Okula uyum sürecinde ailelerin dikkat etmesi gerekenler

16:00 Çocukların okula hazır olduğunu nasıl anlarız?

27:00 Çocukların okul içinde öğretmenleri ve akranlarıyla iletişimi

38:00 Çocukların gözünde okul

42:00 Çocukların kurallara alışmasını sağlayacak etkinlikler

55:00 Çocukların okula uyum ve alışma süreci

01:17:00 Okula uyum süreci

01:22:00 Çocukların okul içinde öğretmenleri ve akranlarıyla iletişimi

01:31:00 Okula uyum sürecinde ailelerin hatalı tutumları neler?

01:37:00 Çocukların ilkokul döneminde kazanabileceği beceriler