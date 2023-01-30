36. Bölüm | Yeni Eğitim Dönemi ve Okula Uyum

Okula uyum sürecinde ailelerin dikkat etmesi gerekenler nelerdir? Çocukların okula hazır olduğunu nasıl anlarız? Çocukların okul içinde öğretmenleri ve akranlarıyla iletişimi nasıl olmalı? Okula uyum sürecinde ailelerin hatalı tutumları neler? Çocukların ilkokul döneminde kazanabileceği beceriler nelerdir? Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Yeni Eğitim Dönemi ve Okula Uyum" konusu ele alındı.
Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konuğu Okul Öncesi Öğretmeni Meryem Karaca ve Psikolog Kübra Çakır Çeçen oldu.
00:00 Eğitim Atölyesi
02:00 Yeni eğitim dönemi ve okula uyum
07:00 Çocukların okula uyum ve alışma süreci
13:00 Okula uyum sürecinde ailelerin dikkat etmesi gerekenler
16:00 Çocukların okula hazır olduğunu nasıl anlarız?
27:00 Çocukların okul içinde öğretmenleri ve akranlarıyla iletişimi
38:00 Çocukların gözünde okul
42:00 Çocukların kurallara alışmasını sağlayacak etkinlikler
55:00 Çocukların okula uyum ve alışma süreci
01:17:00 Okula uyum süreci
01:22:00 Çocukların okul içinde öğretmenleri ve akranlarıyla iletişimi
01:31:00 Okula uyum sürecinde ailelerin hatalı tutumları neler?
01:37:00 Çocukların ilkokul döneminde kazanabileceği beceriler