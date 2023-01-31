37. Bölüm | Okçuluk Eğitimi

Olimpik okçuluk sporunun fiziksel gelişime etkileri nelerdir?

31 Ocak 2023 | 13:07
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Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Okçuluk Eğitimi" konusu ele alındı. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Şükrü Seçkin Anık ve Mehmet Oruç oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Okçuluk Eğitimi

05:00 Türk Ata Sporu: Okçuluk

08:00 Okçuluk Eğitimi Kaç Yaşında Başlar?

10:00 Okçuluk Sporunu Kimler Yapabilir?

19:00 Okçuluk Sporundan Önce Hangi Hazırlıklar Gerekir?

25:00 12 Adımda Okçuluk Sporu ve Eğitimi

30:00 Olimpik Okçuluk Sporunun Fiziksel Gelişime Etkileri

01:10:00 Türk Kültür Tarihinde Okçuluk

01:18:00 Okçuluk Eğitiminin Çocuk Gelişimine Katkıları

01:23:00 Engelli Bireylerde Okçuluk Çalışmaları

01:30:00 Aileler Çocukları Okçuluk Eğitimi Alırken Nelere Dikkat Etmeli?

01:35:00 Okçuluk Yarışmaları Nasıl Yapılıyor?

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