38. Bölüm | İşitme Engelliler Eğitimi

İşitme engelinin dereceleri neler? İşitme engelinin nedenleri neler? İşitme engelinin görülme sıklığı ve risk faktörleri nelerdir? İşitme, dil ve iletişim becerilerini nasıl etkiler? Aileler işitme engelli bir çocukla nasıl iletişime geçebilir? İşitme engelli bireyler ailede nasıl bir eğitim alıyor? İşitme engelli bireylere din eğitimi nasıl verilmeli?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "İşitme Engelliler Eğitimi" konusu ele alındı. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Odyolog Kübra Çaputlu ve Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Ayşe Serra Ulusoy, İşaret Dili Eğitmeni Elif Kaya ve İşaret Dili Eğitmeni Bekir Baş oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 İşitme engelliler eğitimi

05:30 İşitme engelinin dereceleri neler?

09:30 İşitme engelinin nedenleri neler?

18:00 İşitme engelinin görülme sıklığı ve risk faktörleri

21:00 İşitme, dil ve iletişim becerilerini nasıl etkiler?

27:00 İşitme, konuşma gelişimini nasıl etkiler?

33:00 İşitme engelinin tedavi yöntemleri

35:00 Dil, konuşma terapisi neden önemli?

41:00 İşitme engelliler eğitimi nasıl olmalı?

43:30 Aileler işitme engelli bir çocukla nasıl iletişime geçebilir?

54:00 İşaret dili eğitimi

01:01:00 İşitme engelli bireyler ailede nasıl bir eğitim alıyor?

01:04:00 İşaret dili ve sağır kültürü

01:08:30 İşaret dili nasıl öğrenilir?

01:09:15 İşitme engelli bireyler okulda nasıl bir eğitim alıyor?

01:18:00 İşitme engelli bireylere din eğitimi nasıl verilmeli?

01:27:00 İşitme engelliler eğitimi