39. Bölüm | Çocuk Eğitiminde "Masallar"

Masal yalnızca çocuklara mı hitap eder? Çocuk eğitiminde masalların yeri ve önemi nedir? Masalların çocuğun bilişsel ve dil gelişimindeki yeri nedir? Çocukta mekan algısının gelişiminde masalların yeri nedir? Masal anlatırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Yetişkinler masallardan nasıl faydalanabilir? Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Çocuk eğitiminde "Masallar" konusu ele alındı.
Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konuğu Elif Konar Özkan ve Özgür Aras Tüfek oldu.
00:00 Eğitim Atölyesi
02:00 Çocuk eğitiminde "Masallar"
07:00 Masalların eğitsel işlevi
11:00 Çocukların gözünden masal
14:00 Masal yalnızca çocuklara mı hitap eder?
21:30 Çocuk eğitiminde masalların yeri ve önemi
34:00 Masalların çocuğun bilişsel ve dil gelişimindeki yeri
42:00 Masalların hayal gücüne etkisi
52:00 Çocukta mekan algısının gelişiminde masalların yeri
59:00 Masal anlatıcılığı eğitimi
01:22:00 Masal anlatırken dikkat edilmesi gerekenler
01:41:00 Yetişkinler masallardan nasıl faydalanabilir?