40. Bölüm | Çocuk Eğitiminde Masallar

Masalların çocuğun bilişsel ve dil gelişimindeki yeri nedir?

04 Ocak 2023 | 17:56
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Masal yalnızca çocuklara mı hitap eder? Çocuk eğitiminde masalların yeri ve önemi nedir? Masalların çocuğun bilişsel ve dil gelişimindeki yeri nedir? Çocukta mekan algısının gelişiminde masalların yeri nedir? Masal anlatırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Yetişkinler masallardan nasıl faydalanabilir?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Çocuk Eğitiminde Masallar" konusu ele alındı.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konuğu Elif Konar Özkan ve Özgür Aras Tüfek oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Çocuk eğitiminde "Masallar"

07:00 Masalların eğitsel işlevi

11:00 Çocukların gözünden masal

14:00 Masal yalnızca çocuklara mı hitap eder?

21:30 Çocuk eğitiminde masalların yeri ve önemi

34:00 Masalların çocuğun bilişsel ve dil gelişimindeki yeri

42:00 Masalların hayal gücüne etkisi

52:00 Çocukta mekan algısının gelişiminde masalların yeri

59:00 Masal anlatıcılığı eğitimi

01:22:00 Masal anlatırken dikkat edilmesi gerekenler

01:41:00 Yetişkinler masallardan nasıl faydalanabilir?

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