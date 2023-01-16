42. Bölüm | Gölge Öğreticilik

Otizmin görülme oranları arttı mı? Otizmin anne karnında tanısı mümkün mü? Otizmli ve Down sendromlu bireyler arasındaki farklar nelerdir? Aileler otizm tanısıyla karşılaşınca nasıl tepkiler veriyor? Otizmin dereceleri var mı? Otizmli yetişkinler meslek edinebilir mi? Otizmli bireylerin sosyal becerileri nasıl gelişir?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Özel Gereksinimli Bireyler" konusu ele alındı. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Klinik Psikolog Sümeyra Özdemir, F.S.M. Üniversite öğretim üyesi Zehra Kurşun ve Prof. Dr. Esra Macaroğlu Akgül oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Özel gereksinimli bireyler için "Gölge Öğreticilik"

04:00 Otizm spektrum bozukluğu

09:00 Otizmin görülme oranları arttı mı?

11:00 Otizmin anne karnında tanısı mümkün mü?

14:00 Otizmli ve Down sendromlu bireyler arasındaki farklar

18:00 Otizm spektrum bozukluğu tedavi edilebilir mi?

20:00 Otizmde erken tanının önemi

24:00 Aileler otizm tanısıyla karşılaşınca nasıl tepkiler veriyor?

27:00 Çocukların ekrana maruz kalması otizme sebep olur mu?

28:00 Otizmin dereceleri var mı?

44:00 Otizmli bireyler için özel eğitim

01:09:00 "Gölge Öğreticilik" engelli bireylere nasıl destek sağlar?

01:14:00 Özel gereksinimli bireylerin meslek edinme süreçleri

01:20:00 "Gölge Öğretici" kimdir?

01:33:00 Otizmli yetişkinler meslek edinebilir mi?

01:42:00 Otizmli bireylerin sosyal becerileri nasıl gelişir?