42. Bölüm | Teknoloji Bağımlılığının Çocuklar Üzerindeki Etkisi

Çocuklar teknolojik alet olmadan nasıl kendileri vakit geçirebilir?

09 Ocak 2023 | 17:36
VİDEO DEVAM EDİYOR

Çocuklar teknolojik alet olmadan nasıl kendileri vakit geçirebilir? 3T kullanımı çocukları nasıl etkiliyor? Ebeveynler teknoloji kullanımında nasıl bir tutum sergilemeli? Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Çocukların teknolojiyle ilişkisi" konusu ele alındı. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konuğu Davranış Uzmanları Esra Lenk oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 3 T'siz akşamlar

06:30 İnternet bağımlılığı ve 3 T kullanımı

09:00 Çocukların teknolojiyle ilişkisi

12:00 Teknoloji bağımlılığının çocuklar üzerindeki etkisi

32:00 Çocuklar teknolojik alet olmadan nasıl kendileri vakit geçirebilir?

52:00 3T kullanımı çocukları nasıl etkiliyor?

59:00 Çocuğun kendini keşfetmesinde ebeveynler nasıl katkı sağlayabilir?

01:04:00 Ebeveynler teknoloji kullanımında nasıl bir tutum sergilemeli?

01:14:00 3 "ET" kuralı nedir?

01:19:00 Ödev yapmak istemeyen çocuğa nasıl davranılmalı?

01:21:00 Ebeveyn ve çocukların birlikte yapabilecekleri etkinlikler

01:31:00 İkiz çocukları olan ebeveynlerde teknoloji kullanımı

01:37:00 3 "T" detoksu


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