43. Bölüm | Çocukta Dikkat ve Zeka Becerilerini Geliştirme

Zeka gelişiminde etkili olan yiyecekler neler? Beynin temel işleyişi nasıldır? Beynin temel işleyişi ve düşünme becerileri nelerdir? Çocukta dikkat ve zeka becerileri nasıl gelişir? Zeka nasıl ölçülür, puanlaması nasıl olur? Çocuklarda neden dikkat sorunu oluşur?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Eğitimde Başarının Sırrı" konusu ele alındı.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konuğu Uzman Eğitimci / Yazar Mehmet Türkdoğan oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

03:15 Çocukta dikkat ve zeka becerilerini geliştirme

07:30 Zekayı etkileyen iki temel faktör: Kalıtım ve Çevre

10:00 Zeka gelişiminde etkili olan yiyecekler neler?

14:30 Beynin temel işleyişi nasıldır?

20:30 Beynin temel işleyişi ve düşünme becerileri

30:00 Çocukta dikkat ve zeka becerileri nasıl gelişir?

33:30 Yaşlara göre zeka gelişimi nasıl olur?

37:30 Zeka nasıl ölçülür, puanlaması nasıl olur?

40:30 Normal ve üstün zekalı insanların puan aralıkları nasıldır?

44:30 Düşünme tembelliği nedir, nasıl oluşur?

58:00 Düşünme becerisini geliştiren yöntemler neler?

01:06:00 Eleştirel ve üretken düşünebilmek için hangi teknikler uygulanmalı?

01:11:00 6 şapkalı düşünme tekniği nedir?

01:15:00 Çocuklarda neden dikkat sorunu oluşur?

01:22:00 Dikkat sorununu ortadan kaldırmak için neler yapılmalı?

01:27:00 Çocuklarda zeka geliştiren oyunlar

01:40:00 Dikkat sorununu ortadan kaldırmak için neler yapılmalı?