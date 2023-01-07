44. Bölüm | Yabancı Dil Öğrenmek

Neden yabancı dil öğrenmeliyiz? Yabancı dil öğrenmeye nereden başlanmalı? Evde yabancı dil öğrenilir mi? Yabancı dil öğretiminde ana dilin etkisi nedir? Yabancı dili kalıcı biçimde öğrenme yolları nelerdir?
Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Gençlerle Anlaşmanın Püf Noktaları" konusu ele alındı.
Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konuğu Dr. Şaban Çobanoğlu ve Dilek Batur oldu.
00:00 Eğitim Atölyesi
02:00 Neden yabancı dil öğrenmeliyiz?
15:00 Dil öğrenmeye nereden başlanmalı?
21:00 Evde yabancı dil öğrenilir mi?
27:00 Yabancı dil öğretiminde ana dilin etkisi
38:00 1 ayda dil öğrenmek mümkün mü?
48:00 Yabancı dili kalıcı biçimde öğrenme yolları
54:00 Yabancı dil öğrenme stratejileri
01:07:00 Yabancı dil öğrenimini kolaylaştıran yöntemler
01:13:00 Yabancı dil öğretim sürecinde sözlük kullanımı
01:31:00 İki Dillilik ve İkinci Dil Öğretimi
01:42:00 Yabancı dil öğretiminde öğretmenin önemi