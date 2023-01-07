44. Bölüm | Yabancı Dil Öğrenmek

Yabancı dil öğrenimini kolaylaştıran yöntemler nelerdir?

07 Ocak 2023 | 11:55
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Neden yabancı dil öğrenmeliyiz? Yabancı dil öğrenmeye nereden başlanmalı? Evde yabancı dil öğrenilir mi? Yabancı dil öğretiminde ana dilin etkisi nedir? Yabancı dili kalıcı biçimde öğrenme yolları nelerdir?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Gençlerle Anlaşmanın Püf Noktaları" konusu ele alındı.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konuğu Dr. Şaban Çobanoğlu ve Dilek Batur oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Neden yabancı dil öğrenmeliyiz?

15:00 Dil öğrenmeye nereden başlanmalı?

21:00 Evde yabancı dil öğrenilir mi?

27:00 Yabancı dil öğretiminde ana dilin etkisi

38:00 1 ayda dil öğrenmek mümkün mü?

48:00 Yabancı dili kalıcı biçimde öğrenme yolları

54:00 Yabancı dil öğrenme stratejileri

01:07:00 Yabancı dil öğrenimini kolaylaştıran yöntemler

01:13:00 Yabancı dil öğretim sürecinde sözlük kullanımı

01:31:00 İki Dillilik ve İkinci Dil Öğretimi

01:42:00 Yabancı dil öğretiminde öğretmenin önemi

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