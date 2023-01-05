45. Bölüm | Doğru Hedef Belirlemek

Başarının arka planını oluşturan sosyo-kültürel temeller neler?

05 Ocak 2023 | 17:50
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Doğru hedefler nasıl belirlenir? Hedef belirlemek başarıyı etkiler mi? Kişi kendisi için doğru hedefleri nasıl belirler? İnsanın kendini iyi tanıması hedefine giden yolu kısaltır mı?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Doğru Hedef Belirlemek " konusu ele alındı.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Eğitimci / Yazar Mustafa Acungil ve Eğitimci / Yazar Doç. Dr. Mustafa Şeker oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

03:00 Doğru hedefler nasıl belirlenir?

25:00 Hedef belirlemek başarıyı etkiler mi?

38:00 Kişi kendisi için doğru hedefleri nasıl belirler?

46:00 "5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz?" doğru bir soru mu?

55:00 İnsanın kendini iyi tanıması hedefine giden yolu kısaltır mı?

01:00:00 Başarının arka planını oluşturan sosyo-kültürel temeller neler?

01:07:00 Başarının aşamaları neler?

01:13:00 Hedefe ulaşmak için yapılması gerekenler neler?

01:26:00 Hedeflere ulaşmada bilinçaltının etkisi

01:30:00 Başarıya giden yolda iç motivasyon nasıl sağlanır?

01:35:00 Ulaşamadığımız hedeflerle nasıl baş edebiliriz?

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