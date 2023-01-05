46. Bölüm | Okumanın Akla, Bilince ve Topluma Kazandırdıkları

Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır? Kitap okuma alışkanlığını geri kazanmak için ne yapmalıyız? Kitap okuma alışkanlığı nasıl geri kazanılır? Nasıl kitap okuma alışkanlığı kazanılır?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Okumanın akla, bilince ve topluma kazandırdıkları" konusu ele alındı.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Doç. Dr. Yakup Yılmaz ve Eğitimci - Sosyolog Hami Koç oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:30 Okumanın akla, bilince ve topluma kazandırdıkları

31:00 Nitelikli okuma nasıl yapılır?

42:00 Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır?

43:00 Okuma alışkanlığında öğretmenlerin rolü

48:00 Okumanın zihinsel ve fikirsel üretime katkıları

01:03:00 Okumak zekayı kibarlaştırır mı?

01:18:00 Geleneksel ve dijital okuma

01:29:00 Mesleki ve teknik eğitimin önemi