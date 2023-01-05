47. Bölüm | Geleceğin Mimarları Öğretmenler

Geleceğin mimarları öğretmenler İlk öğretmenin çocuklardaki yeri Öğretmenler hayata ve bizlere neler katar? Birey ve toplumun gelişiminde öğretmenlerin rolü Öğretmen-öğrenci arasındaki iletişim ve ilişki nasıl olmalıdır? Eğitimle sorumluluk ve hedef bilinci nasıl kazandırılır?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Birey ve toplumun gelişiminde öğretmenlerin rolü" konusu ele alındı.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Damla Yıldırır Sezgün, Talha Boyalık ve Doç. Dr. Özkan Sapsağlam oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

05:00 Geleceğin mimarları öğretmenler

13:00 İlk öğretmenin çocuklardaki yeri

19:00 Öğretmenler hayata ve bizlere neler katar?

23:00 Birey ve toplumun gelişiminde öğretmenlerin rolü

36:00 Öğretmen-öğrenci arasındaki iletişim ve ilişki nasıl olmalıdır?

01:12:00 Öğretmenlerin çocuklar üzerindeki etkisi

01:25:00 Eğitimle sorumluluk ve hedef bilinci nasıl kazandırılır?

01:30:00 İdeal öğretmenin sahip olması gereken özellikler