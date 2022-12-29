48. Bölüm "Değerlere Bağlı Eğitim"

Değer kavramından ne anlamalıyız? Değerlerimize bağlı öğrenciler nasıl yetiştirilir? Değerler eğitimi bilincini kazandırmak için neler yapmalıyız?
Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Birey ve toplumun gelişiminde öğretmenlerin rolü" ele alındı.
Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Dr. Fatih İşgören ve Eğitimci Erdem Çakı oldu.
00:00 Eğitim Atölyesi
02:00 Değerlere bağlı eğitim ve öğretim
05:00 Değer kavramından ne anlamalıyız?
10:00 Değerler ekseninde güçlü eğitimin esasları
22:00 Değerlerimize bağlı öğrenciler nasıl yetiştirilir?
33:00 Değerler eğitimi bilincini kazandırmak için neler yapmalıyız?
49:00 MEB müfredatına uygun, yeni bir bakış açısıyla biyoloji ders kitabı
01:21:00 Öğretmenden alınan ilk değerler
01:31:00 Eğitimin başarı ve mutluluk ile ilişkisi