48. Bölüm "Değerlere Bağlı Eğitim"

Değerlerimize bağlı öğrenciler nasıl yetiştirilir?

29 Aralık 2022 | 16:40
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Değer kavramından ne anlamalıyız? Değerlerimize bağlı öğrenciler nasıl yetiştirilir? Değerler eğitimi bilincini kazandırmak için neler yapmalıyız?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Birey ve toplumun gelişiminde öğretmenlerin rolü" ele alındı.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Dr. Fatih İşgören ve Eğitimci Erdem Çakı oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Değerlere bağlı eğitim ve öğretim

05:00 Değer kavramından ne anlamalıyız?

10:00 Değerler ekseninde güçlü eğitimin esasları

22:00 Değerlerimize bağlı öğrenciler nasıl yetiştirilir?

33:00 Değerler eğitimi bilincini kazandırmak için neler yapmalıyız?

49:00 MEB müfredatına uygun, yeni bir bakış açısıyla biyoloji ders kitabı

01:21:00 Öğretmenden alınan ilk değerler

01:31:00 Eğitimin başarı ve mutluluk ile ilişkisi

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