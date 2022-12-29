49. Bölüm | Sivil Havacılık ve Pilotluk

Pilotluk mesleğine dair bilinmesi gerekenler nelerdir?

29 Aralık 2022 | 15:53
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Pilotluk mesleğine dair bilinmesi gerekenler nelerdir? Sivil havacılıkta İHA pilotluğuna dair bilinmesi gerekenler nelerdir? Türkiye'de sivil havacılık alanında yaşanan gelişmeler nelerdir?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Türkiye'de ve Dünyada Sivil Havacılık Eğitimi" konusu ele alındı.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konuğu Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof.Dr. Kemal Yüksek oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

10:00 Türkiye'de ve dünyada sivil havacılık eğitimi

19:00 Sivil havacılık alanında kurumsal dönüşüm modeli

25:00 Sivil havacılıkta dijital eğitim sistemi

36:00 Sivil havacılık eğitimi

44:00 Hava trafik kontrolorlüğü nasıl bir meslek?

49:00 Sivil havacılık ve pilotluk eğitimi

55:00 Pilotluk mesleğine dair bilinmesi gerekenler

01:04:00 Sivil havacılıkta İHA pilotluğuna dair bilinmesi gerekenler

01:08:00 Sivil havacılık otomasyon sistemi projesi

01:11:00 Türkiye'de sivil havacılık alanında yaşanan gelişmeler

01:17:00 Havacılık örneği

01:20:00 Havacılık güvenliğinin amaçları neler?

01:26:00 Sivil havacılık içinde görevde bulunmak isteyen öğrencilere tavsiyeler

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