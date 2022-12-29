49. Bölüm | Sivil Havacılık ve Pilotluk

Pilotluk mesleğine dair bilinmesi gerekenler nelerdir? Sivil havacılıkta İHA pilotluğuna dair bilinmesi gerekenler nelerdir? Türkiye'de sivil havacılık alanında yaşanan gelişmeler nelerdir?
Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Türkiye'de ve Dünyada Sivil Havacılık Eğitimi" konusu ele alındı.
Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konuğu Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof.Dr. Kemal Yüksek oldu.
00:00 Eğitim Atölyesi
10:00 Türkiye'de ve dünyada sivil havacılık eğitimi
19:00 Sivil havacılık alanında kurumsal dönüşüm modeli
25:00 Sivil havacılıkta dijital eğitim sistemi
36:00 Sivil havacılık eğitimi
44:00 Hava trafik kontrolorlüğü nasıl bir meslek?
49:00 Sivil havacılık ve pilotluk eğitimi
55:00 Pilotluk mesleğine dair bilinmesi gerekenler
01:04:00 Sivil havacılıkta İHA pilotluğuna dair bilinmesi gerekenler
01:08:00 Sivil havacılık otomasyon sistemi projesi
01:11:00 Türkiye'de sivil havacılık alanında yaşanan gelişmeler
01:17:00 Havacılık örneği
01:20:00 Havacılık güvenliğinin amaçları neler?
01:26:00 Sivil havacılık içinde görevde bulunmak isteyen öğrencilere tavsiyeler