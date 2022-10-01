5. Bölüm "Eğitimde Yaşanan Değişim"

Yeni nesil eğitimde nasıl değişikler yaşandı?

02 Ekim 2022 | 13:19
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Yeni nesil eğitime yaklaşım nasıl olmalı? Kişiselleştirilmiş eğitim nasıl olmalı? Yeni nesil eğitimde nasıl değişikler yaşandı? Teknoloji eğitimde nasıl bir yere sahip? Yeni nesil öğretmenlik yaklaşımları neler?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Yeni Nesil Eğitim ve Eğitimde Yaşanan Değişim " konusu ele alındı.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Eğitimci / Yazar Adem Keven ve Uzman Eğitimci/Yazar Mehmet Türkdoğan oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Yeni Nesil Eğitim ve Eğitimde Yaşanan Değişim

12:00 Yeni nesil eğitime yaklaşım nasıl olmalı?

15:30 Kişiselleştirilmiş eğitim nasıl olmalı?

20:00 Yeni nesil eğitimde nasıl değişikler yaşandı?

24:00 Teknoloji eğitimde nasıl bir yere sahip?

35:00 Eğitim Ekosistemi

44:00 Yeni nesil öğretmenlik yaklaşımları neler?

51:00 21. yüzyıl eğitim becerileri neler?

01:02:00 Bilgi, medya ve teknoloji becerileri neler?

01:06:00 6 şapkalı düşünme tekniği nedir?

01:15:00 Tasarım beceri atölyeleri

01:17:00 Tasarım beceri atölyelerinin öğrencilere katkısı ne?

01:33:00 Yeni nesil eğitim ve eğitimde yaşanan değişim

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