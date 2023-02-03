51. Bölüm | Eğitimde Motivasyon

Ders çalışırken en etkili motivasyon kaynakları neler?

03 Şubat 2023 | 16:59
VİDEO DEVAM EDİYOR

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Eğitimde Motivasyon" konusu ele alındı. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Prof. Dr. Ali Eryılmaz ve Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Eğitimde motivasyon

06:00 Motivasyon öğrenmeyi nasıl etkiler?

09:00 Okuma ve dil becerileri öğrenmeyi nasıl etkiler?

12:00 İçsel ve dışsal güdülenme kaynakları neler?

16:00 Derslerdeki başarı ne ile ilgili?

18:00 Ders çalışırken en etkili motivasyon kaynakları neler?

24:00 İnanmak öğrenmeyi nasıl etkiler?

25:00 Öğrenmede motivasyon olarak "övgü"

31:00 İnanmak öğrenmeyi nasıl etkiler?

36:00 Öğrenmede inancımızı arttırmanın yolları

41:00 Öğrencilerin özellikleri

50:00 Pygmalion (beklenti) etkisi nedir?

57:00 Yazmak ve öğrenmek arasındaki ilişki?

01:06:00 Eğitimde motivasyonu etkileyen faktörler neler?

01:14:00 Motivasyon düşüklüğünün etkileri neler?

01:23:00 Motivasyon kaynakları nelerdir?

01:34:00 Pozitif öğretmenlerin ortak noktaları neler?

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

50. Bölüm | Sivil Havacılık ve Pilotluk
49. Bölüm | Sivil Havacılık ve Pilotluk 29 Aralık 2022 | 15:48
Mesleki ve Teknik Eğitim | Eğitim Atölyesi
50. Bölüm | Mesleki ve Teknik Eğitim 23 Aralık 2022 | 23:51
51. Bölüm | Eğitimde Motivasyon
51. Bölüm | Eğitimde Motivasyon 03 Şubat 2023 | 16:59
52. Bölüm | Faydalı ve Etkili Kişisel Gelişim
52. Bölüm | Faydalı ve Etkili Kişisel Gelişim 03 Şubat 2023 | 16:39
53. Bölüm | İlk Yardım Eğitimi
53. Bölüm | İlk Yardım Eğitimi 07 Ocak 2023 | 11:37
54. Bölüm | Görme Engelliler Eğitimi
54. Bölüm | Görme Engelliler Eğitimi 13 Ocak 2023 | 17:47
55. Bölüm | Mizaç, Karakter ve Kişilik
55. Bölüm | Mizaç, Karakter ve Kişilik 22 Ocak 2023 | 18:27
56. Bölüm | Özel Yetenekli Çocuklar ve Zeka Oyunları
56. Bölüm | Özel Yetenekli Çocuklar ve Zeka Oyunları 26 Ocak 2023 | 21:30