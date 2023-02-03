51. Bölüm | Eğitimde Motivasyon

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Eğitimde Motivasyon" konusu ele alındı. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Prof. Dr. Ali Eryılmaz ve Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Eğitimde motivasyon

06:00 Motivasyon öğrenmeyi nasıl etkiler?

09:00 Okuma ve dil becerileri öğrenmeyi nasıl etkiler?

12:00 İçsel ve dışsal güdülenme kaynakları neler?

16:00 Derslerdeki başarı ne ile ilgili?

18:00 Ders çalışırken en etkili motivasyon kaynakları neler?

24:00 İnanmak öğrenmeyi nasıl etkiler?

25:00 Öğrenmede motivasyon olarak "övgü"

31:00 İnanmak öğrenmeyi nasıl etkiler?

36:00 Öğrenmede inancımızı arttırmanın yolları

41:00 Öğrencilerin özellikleri

50:00 Pygmalion (beklenti) etkisi nedir?

57:00 Yazmak ve öğrenmek arasındaki ilişki?

01:06:00 Eğitimde motivasyonu etkileyen faktörler neler?

01:14:00 Motivasyon düşüklüğünün etkileri neler?

01:23:00 Motivasyon kaynakları nelerdir?

01:34:00 Pozitif öğretmenlerin ortak noktaları neler?