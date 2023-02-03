52. Bölüm | Faydalı ve Etkili Kişisel Gelişim

İnsanın kendisiyle iç iletişimi gelişimini nasıl etkiler?

03 Şubat 2023 | 16:39
VİDEO DEVAM EDİYOR

Kişiliğimiz kaç yaşında oluşmaya başlar? Kişilik ve karakter oluşumunda anne ve babanın etkisi nedir? Çocukların kişisel gelişiminde maneviyatın önemi nedir? İnsanın kendisiyle iç iletişimi gelişimini nasıl etkiler? Sadece tek bir alanda kendimizi geliştirmek doğru mu? Kişisel gelişimde yapılan hatalar nelerdir?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Kişisel Gelişim" konusu ele alındı. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Eğitimci-Yazar/Aile Danışmanı Lokman Yıldız ve Uzman Psikolog/Eğitimci Serap Buharalı oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 "Çok Meşgul Oduncu" hikayesi

04:00 Faydalı ve etkili kişisel gelişim

06:00 Kişiliğimiz kaç yaşında oluşmaya başlar?

08:00 Kendimize ait imajımız: Kişisel gelişim

12:00 Hayattaki büyüme ve değişme alanımız

16:00 Kişilik ve karakter oluşumunda anne ve babanın etkisi

37:00 Çocukların kişisel gelişiminde maneviyatın önemi

45:00 İnsanın kendisiyle iç iletişimi gelişimini nasıl etkiler?

54:00 Sadece tek bir alanda kendimizi geliştirmek doğru mu?

01:01:00 Kişisel gelişimde yapılan hatalar

01:19:00 Kişisel gelişimde doğru rol modeller nasıl belirlenir?

01:25:00 Zamanımızı iyi yönetmek

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