54. Bölüm | Görme Engelliler Eğitimi

Görme yetersizliği olan öğrenciler nasıl bir eğitim alıyor? Görme engelli çocuğu olan aileler nelere dikkat etmeli? Görme engelli çocuklar eğitimlerine ne zaman başlamalı? Görme engelliler için bağımsız yaşam nedir?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Görme Engelliler Eğitimi" konusu ele alındı. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Dr. A Dilşad Yakut, Görme Engelliler Eğitmeni Reşide Kara ve Görme Engelliler Öğretmeni Resul Koç oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

03:00 Özel eğitim nedir, neleri kapsar?

08:00 Görme engelliler eğitimi

14:00 Görme yetersizliği olan öğrenciler nasıl bir eğitim alıyor?

32:00 Görme engelli çocuğu olan aileler nelere dikkat etmeli?

41:00 Görme engelli çocuklar eğitimlerine ne zaman başlamalı?

57:00 Görme engelli çocuğu olan aileler nelere dikkat etmeli?

01:01:00 Görme engelli bireylerde sosyal destek

01:08:00 Görme engellilere yönelik dini eğitim nasıl veriliyor?

01:24:00 Görme engelliler için bağımsız yaşam nedir?

01:27:00 Dar yolda veya kaldırımda görme engelli bireylere yardım nasıl olmalı?

01:33:00 Teknolojik gelişmeler görme yetersizliği olan bireyleri nasıl etkiler?