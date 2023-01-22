55. Bölüm | Mizaç, Karakter ve Kişilik

Çocuğu her yönü ile nasıl tanıyabiliriz? Mizaç, karakter ve kişilik kavramlarının farkı nedir? Ara tatilde öğrencilerin yapabileceği aktiviteler nelerdir? Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Birey ve toplumun gelişiminde öğretmenlerin rolü" konusu ele alındı.
Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Uzman Psikolog Eda Cevahiroğlu ve Eğitimci Muammer Küçükyazıcı oldu.
00:00 Eğitim Atölyesi
03:00 Çocuğu her yönü ile nasıl tanıyabiliriz?
05:00 Yarıyıl tatilinde ilk kez "kış okulları" hayata geçiriliyor
08:00 Mizaç, karakter ve kişilik kavramlarının farkı nedir?
12:00 Öğrenciler tatil dönemini nasıl değerlendiriyor?
16:00 Ara tatilde öğrencilerin yapabileceği aktiviteler
18:00 Öğrenciler ara tatili nasıl değerlendirmeli?
22:00 Enneagram ile mizaç merkezli eğitim
35:00 Enneagram nedir?
42:00 Mizaç, karakter ve kişilik
47:00 Kaç çeşit mizaç türü vardır?
48:00 Mizaç türlerinin genel özellikleri neler?
53:00 Mizaç 2'nin genel özellikleri
01:04:00 Mizaç 3'ün genel özellikleri
01:06:00 Mizaç 4'ün genel özellikleri
01:13:00 Mizaç 5'in genel özellikleri
01:14:00 Mizaç 6'nın genel özellikleri
01:18:00 Mizaçlara uygun iletişim nasıl olur?
01:20:00 Mizaç 7'nin genel özellikleri
01:26:00 Mizaç 8'in genel özellikleri
01:34:00 Mizaç 9'un genel özellikleri