55. Bölüm | Mizaç, Karakter ve Kişilik

Çocuğu her yönü ile nasıl tanıyabiliriz? Mizaç, karakter ve kişilik kavramlarının farkı nedir? Ara tatilde öğrencilerin yapabileceği aktiviteler nelerdir? Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Birey ve toplumun gelişiminde öğretmenlerin rolü" konusu ele alındı.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Uzman Psikolog Eda Cevahiroğlu ve Eğitimci Muammer Küçükyazıcı oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

03:00 Çocuğu her yönü ile nasıl tanıyabiliriz?

05:00 Yarıyıl tatilinde ilk kez "kış okulları" hayata geçiriliyor

08:00 Mizaç, karakter ve kişilik kavramlarının farkı nedir?

12:00 Öğrenciler tatil dönemini nasıl değerlendiriyor?

16:00 Ara tatilde öğrencilerin yapabileceği aktiviteler

18:00 Öğrenciler ara tatili nasıl değerlendirmeli?

22:00 Enneagram ile mizaç merkezli eğitim

35:00 Enneagram nedir?

42:00 Mizaç, karakter ve kişilik

47:00 Kaç çeşit mizaç türü vardır?

48:00 Mizaç türlerinin genel özellikleri neler?

53:00 Mizaç 2'nin genel özellikleri

01:04:00 Mizaç 3'ün genel özellikleri

01:06:00 Mizaç 4'ün genel özellikleri

01:13:00 Mizaç 5'in genel özellikleri

01:14:00 Mizaç 6'nın genel özellikleri

01:18:00 Mizaçlara uygun iletişim nasıl olur?

01:20:00 Mizaç 7'nin genel özellikleri

01:26:00 Mizaç 8'in genel özellikleri

01:34:00 Mizaç 9'un genel özellikleri