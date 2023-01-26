56. Bölüm | Özel Yetenekli Çocuklar ve Zeka Oyunları

Özel yetenekli bireyler nasıl özellikler gösterir? Zihinsel farklılık beden nasıl etki ediyor? Zeka ve yetenek tanımlanmadığında ne gibi sorunlar yaşanır? Üstün zekalı çocuklar yaşıtlarıyla neden anlaşamıyor?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Özel Yetenekli Çocuklar ve Zeka Oyunları" konusu ele alındı. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Eğitimci Hasan Gök ve Psikolojik Danışman Hüseyin Fındık oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Özel yetenekli çocuklar ve zeka oyunları

06:00 Özel yetenekli bireyler nasıl özellikler gösterir?

09:00 "Büyümüş de küçülmüş" dediğimiz çocuklar üstün zekalı mıdır?

10:00 Zihinsel farklılık beden nasıl etki ediyor?

15:00 Zeka ve yetenek tanımlanmadığında ne gibi sorunlar yaşanır?

17:00 Özel yetenek ve IQ hesaplamaları nasıl yapılır?

20:00 Sınıf içerisinde hareketli olan çocuklar üstün zekalı mı?

23:00 Yaramaz çocuklar üstün zekaları keşfedilmemiş yetenekler mi?

25:00 Üstün zekalı çocuklar yaşıtlarıyla neden anlaşamıyor?

28:00 Üstün zekalı çocukları nasıl keşfederiz?

30:00 Haksızlığa tepki gösteren çocuklar asi mi zeki mi?

33:00 Özel yetenekli çocuklar nasıl oyunlardan hoşlanır?

38:00 Zeka oyunları zeki çocuklar için mi, zekayı geliştirmek için mi geliştirilmiştir?

40:00 Kadim zeka oyunu "mangala" nasıl ve ne amaçla oynanır?

44:00 Yetenekli çocukların keşif sürecinde aileler nasıl bir yol izlemeli?

45:00 Bilsem'e nasıl kayıt yaptırılır?

53:00 Zeka geliştirelim derken çocuklarda kaygı mı oluşturuluyor?

01:05:00 Zeka oyunları yetişkinler için de faydalı mı?

01:11:00 Zeka oyunlarının kazanımları neler?

01:19:00 Çocukları dijital oyunlardan nasıl kurtarırız?

01:26:00 Üstün zekalı çocukların velileriyle irtibatta nelere dikkat edilmeli?

01:31:00 Üstün zekalı çocuklara üstün zekalısın demek doğru mu?

01:38:00 Üstün zekalı çocuklar nasıl desteklenmeli?