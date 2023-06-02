57. Bölüm | Çocuk Resimlerinin Analizi

Çocukların çizdiği resimlerde hangi mesajlar var?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Çocuk Resimlerinin Analizi" konusu ele alındı. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Doç. Dr. Muhammet Öztabak ve Sanat Terapisti / Sosyal Hizmet Uzmanı Arzu Avşar oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

04:00 Çocuk resimlerinin analizi

08:30 Çocukların çizdiği resimlerde hangi mesajlar var?

15:00 Çocuk gelişim evreleri

22:00 Çocuk resimleri bize ne anlatır?

45:00 Çocukların çizdiği resimlerde hangi mesajlar var?

01:10:00 Çocuk resimlerinde vaka örnekleri

01:20:00 Resimlerde kullanılan renkler ne anlatır?