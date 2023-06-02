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Sınav öncesinde yapılması gerekenler - Eğitim Atölyesi 02 Haziran 2023 10:06
70. Bölüm | Öğrenme İle İlgili 10 Yanlış İnanç 02 Haziran 2023 04:06
68. Bölüm | Eğitimde Soruların İşlevleri 02 Haziran 2023 04:06
67. Bölüm | Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler 02 Haziran 2023 04:06
66. Bölüm | Çocuk Eğitiminde Babanın Etkisi 02 Haziran 2023 04:06
65. Bölüm | Çocuklarda Davranış Yönetimi 02 Haziran 2023 04:06
64. Bölüm | Çocuklar Ramazan Ayında Hangi Kazanımları Edinir? 02 Haziran 2023 03:06
63. Bölüm | Stres Seviyesi En Az Olan Meslekler 02 Haziran 2023 03:06
62. Bölüm | Ramazanda Çocuklar İçin Din Eğitimi 02 Haziran 2023 03:06
61. Bölüm I Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 22 Mayıs 2023 02:05
60. Bölüm | Çocuklarda sosyal beceri 22 Mayıs 2023 02:05
59. Bölüm | Çocukları Eğitmek 22 Mayıs 2023 02:05
58. Bölüm | Afet bilinci 22 Mayıs 2023 02:05
57. Bölüm | Çocuk Resimlerinin Analizi 02 Haziran 2023 03:06
56. Bölüm | Özel Yetenekli Çocuklar ve Zeka Oyunları 22 Mayıs 2023 01:05
55. Bölüm | Mizaç, Karakter ve Kişilik 22 Mayıs 2023 01:05
54. Bölüm | Görme Engelliler Eğitimi 22 Mayıs 2023 01:05
53. Bölüm | İlk Yardım Eğitimi 22 Mayıs 2023 01:05
52. Bölüm | Faydalı ve Etkili Kişisel Gelişim 22 Mayıs 2023 12:05
51. Bölüm | Eğitimde Motivasyon 22 Mayıs 2023 12:05
50. Bölüm | Mesleki ve Teknik Eğitim 22 Mayıs 2023 12:05
49. Bölüm | Sivil Havacılık ve Pilotluk 22 Mayıs 2023 12:05
48. Bölüm | "Değerlere Bağlı Eğitim" 22 Mayıs 2023 12:05
47. Bölüm | Geleceğin Mimarları Öğretmenler 22 Mayıs 2023 11:05
46. Bölüm | Okumanın Akla, Bilince ve Topluma Kazandırdıkları 22 Mayıs 2023 11:05
45. Bölüm | Doğru Hedef Belirlemek 22 Mayıs 2023 11:05
44. Bölüm | Yabancı Dil Öğrenmek 22 Mayıs 2023 11:05
43. Bölüm | Çocukta Dikkat ve Zeka Becerilerini Geliştirme 22 Mayıs 2023 11:05
42. Bölüm | Gölge Öğreticilik 22 Mayıs 2023 11:05
41. Bölüm | Teknoloji Bağımlılığının Çocuklar Üzerindeki Etkisi 22 Mayıs 2023 11:05
40. Bölüm | Yapay Zeka Mühendisliği 02 Haziran 2023 12:06
39. Bölüm | Çocuk Eğitiminde "Masallar" 22 Mayıs 2023 11:05
38. Bölüm | İşitme Engelliler Eğitimi 22 Mayıs 2023 11:05
37. Bölüm | Okçuluk Eğitimi 22 Mayıs 2023 11:05
36. Bölüm | Yeni Eğitim Dönemi ve Okula Uyum 22 Mayıs 2023 11:05
35. Bölüm | Etkili iletişim becerileri 22 Mayıs 2023 11:05
34. Bölüm | Okul Öncesi Eğitimin Önemi 22 Mayıs 2023 11:05
33. Bölüm | Deprem ve Afet Farkındalık Eğitimi 22 Mayıs 2023 11:05
32. Bölüm | Karakter Gelişiminde Aile, Okul ve Çevre 22 Mayıs 2023 10:05
31. Bölüm | Üniversitelerde Uygulamalı Eğitim 22 Mayıs 2023 10:05
30. Bölüm | Kariyer Yolculuğu ve Tercihlerimiz 22 Mayıs 2023 10:05
29. Bölüm | Üniversite Seçimi ve Tercihler 22 Mayıs 2023 10:05
28. Bölüm | Eğitimde Doğru Bilinen Yanlışlar 22 Mayıs 2023 10:05
27. Bölüm | Lise Tercihini Doğru Yapmak 22 Mayıs 2023 10:05
26. Bölüm | Eğitim Felsefesi ve Eğitimin Ontolojisi 22 Mayıs 2023 10:05
25. Bölüm | Yazı, Editörlük ve Medya Atölyeleri 22 Mayıs 2023 10:05
24. Bölüm | Eğitimde Hayat Denge Modeli 22 Mayıs 2023 10:05
23. Bölüm | Sınav Öncesi Motivasyon Artırma Teknikleri 22 Mayıs 2023 10:05
22. Bölüm | Sınava Hazırlık ve Sınav Süreci 22 Mayıs 2023 10:05
21. Bölüm | Sanat Terapisi ve Sanat Eğitimi 22 Mayıs 2023 10:05
20. Bölüm | Karakter Eğitimi 22 Mayıs 2023 10:05
19. Bölüm | Kuşaklar Arası İletişim Eğitimi 22 Mayıs 2023 10:05
18. Bölüm | Eğitimin Toplumsal Dinamikleri 22 Mayıs 2023 10:05
17. Bölüm | "Psikolog, Klinik Psikolog, Uzman Psikolog ve Terapistin Farkları" 22 Mayıs 2023 10:05
16. Bölüm | "İnsanı Mayalamak" 22 Mayıs 2023 10:05
15. Bölüm | "Meslek Seçiminin Püf Noktaları" 22 Mayıs 2023 10:05
14. Bölüm | Eğitimde Eksen Kayması 22 Mayıs 2023 10:05
13. Bölüm | "Çocuklarda Din Eğitimi ve Ramazan" 22 Mayıs 2023 10:05
12. Bölüm | "Gençleri Anlamak" 22 Mayıs 2023 10:05
11. Bölüm | "Down Sendromlu Çocuklar" 22 Mayıs 2023 10:05
10. Bölüm | "Başarının Sırrı" 22 Mayıs 2023 10:05
9. Bölüm | "Öğretmenler ve Çocuk Eğitimi" 22 Mayıs 2023 10:05
8. Bölüm | "Çocuk Eğitiminde Kitapların Rolü" 22 Mayıs 2023 09:05
7. Bölüm | "Etkinlik ve Oyunlarla Din Eğitimi" 22 Mayıs 2023 09:05
6. Bölüm | "Sınav Rehberliği ve Meslek Seçimi" 22 Mayıs 2023 09:05
5. Bölüm | "Eğitimde Yaşanan Değişim" 22 Mayıs 2023 09:05
4. Bölüm | "Üstün Zekalı Çocuklar" 22 Mayıs 2023 09:05
3. Bölüm | "Evde Eğitimin Avantaj ve Dezavantajları" 22 Mayıs 2023 09:05
2. Bölüm | "Öğrenme ve Düşünmeyi Öğrenmek" 22 Mayıs 2023 09:05
1. Bölüm | "Eğitimin Temel Sorunları" 22 Mayıs 2023 09:05

57. Bölüm | Çocuk Resimlerinin Analizi

Çocukların çizdiği resimlerde hangi mesajlar var?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Çocuk Resimlerinin Analizi" konusu ele alındı. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Doç. Dr. Muhammet Öztabak ve Sanat Terapisti / Sosyal Hizmet Uzmanı Arzu Avşar oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

04:00 Çocuk resimlerinin analizi

08:30 Çocukların çizdiği resimlerde hangi mesajlar var?

15:00 Çocuk gelişim evreleri

22:00 Çocuk resimleri bize ne anlatır?

45:00 Çocukların çizdiği resimlerde hangi mesajlar var?

01:10:00 Çocuk resimlerinde vaka örnekleri

01:20:00 Resimlerde kullanılan renkler ne anlatır?

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