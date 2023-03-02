59. Bölüm | Çocukları Eğitmek

İnsan kendi kendine yetebilen bir varlık mı? Ödül ve ceza ile iş yaptırmak nelere sebep olur? Bir çocuğa yaptırım uygulamak ceza mıdır? Çocuklar üzerinde pozitif disiplin nasıl sağlanır?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Çocuk Eğitiminde Pozitif Disiplin" konusu ele alındı. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Eğitimci Abdulkadir Özbek ve Eğitimci / Karikatürist/Yazar Demirhan Kadıoğlu oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

04:00 İnsan kendi kendine yetebilen bir varlık mı?

08:00 Ödül ve ceza ile iş yaptırmak nelere sebep olur?

10:00 Bir çocuğa yaptırım uygulamak ceza mıdır?

14:30 Cezanın eğitimdeki olumsuz etkileri

17:30 Kısa vadeli ceza ve ödül sistemleri çocuğa nasıl etki eder?

25:00 Çocuklar üzerinde pozitif disiplin nasıl sağlanır?

29:00 Konsantrasyonu etkileyen faktörler

33:30 Etkili hafıza tekniklerinden: Pomodoro

37:00 Hafıza teknikleriyle çalışmak bize ne kazandırır?

54:00 Etkili çizim teknikleri

57:00 Çizerlik eğitimi bireye hangi yetkinlikleri kazandırır?

01:05:00 Çizerlik eğitimi bireye hangi yetkinlikleri kazandırır?

01:18:00 Çocuklar çizerek kendilerini ifade edebilirler mi?

01:24:00 Karikatür eğitiminde kullanılan teknikler

01:33:00 Okul öncesi resim eğitimi ve çocuğun çizgisel gelişimi

01:37:00 Çocukların sanatsal gelişiminde ebeveynlerin tutumu nasıl olmalı?