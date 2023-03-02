59. Bölüm | Çocukları Eğitmek

İnsan kendi kendine yetebilen bir varlık mı? Ödül ve ceza ile iş yaptırmak nelere sebep olur? Bir çocuğa yaptırım uygulamak ceza mıdır? Çocuklar üzerinde pozitif disiplin nasıl sağlanır?
Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Çocuk Eğitiminde Pozitif Disiplin" konusu ele alındı. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Eğitimci Abdulkadir Özbek ve Eğitimci / Karikatürist/Yazar Demirhan Kadıoğlu oldu.
00:00 Eğitim Atölyesi
04:00 İnsan kendi kendine yetebilen bir varlık mı?
08:00 Ödül ve ceza ile iş yaptırmak nelere sebep olur?
10:00 Bir çocuğa yaptırım uygulamak ceza mıdır?
14:30 Cezanın eğitimdeki olumsuz etkileri
17:30 Kısa vadeli ceza ve ödül sistemleri çocuğa nasıl etki eder?
25:00 Çocuklar üzerinde pozitif disiplin nasıl sağlanır?
29:00 Konsantrasyonu etkileyen faktörler
33:30 Etkili hafıza tekniklerinden: Pomodoro
37:00 Hafıza teknikleriyle çalışmak bize ne kazandırır?
54:00 Etkili çizim teknikleri
57:00 Çizerlik eğitimi bireye hangi yetkinlikleri kazandırır?
01:05:00 Çizerlik eğitimi bireye hangi yetkinlikleri kazandırır?
01:18:00 Çocuklar çizerek kendilerini ifade edebilirler mi?
01:24:00 Karikatür eğitiminde kullanılan teknikler
01:33:00 Okul öncesi resim eğitimi ve çocuğun çizgisel gelişimi
01:37:00 Çocukların sanatsal gelişiminde ebeveynlerin tutumu nasıl olmalı?