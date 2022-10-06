6. Bölüm "Sınav Rehberliği ve Meslek Seçimi"

Sınav kaygısı neden oluşur? Sınav öncesinde öğrenci ve ailenin iletişimi nasıl olmalı? Öğrenciler sınav dönemini verimli geçirmek için neler yapabilir? Sınav öğrencisinin verimli ders çalışabilmesi için tavsiyeler nelerdir? İyi bir lise seçiminin #YKS sınavına etkisi nedir? Sınav öğrencisi hangi durumlarda uzman desteği almalı?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Sınav Rehberliği ve Meslek Seçimi " konusu ele alındı. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Uzman Klinik Psikolog F. Zehra Avar ve Rehber Öğretmeni/Eğitim Koçu Kübra Tepehan Arslan oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:50 Sınav Rehberliği ve Meslek Seçimi

06:00 Öğrenciler sınav dönemini verimli geçirmek için neler yapabilir?

13:00 Sınav öğrencisinin verimli ders çalışabilmesi için tavsiyeler

16:45 İyi bir lise seçiminin YKS sınavına etkisi

24:00 Öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklar sınavı etkiler mi?

28:00 Sınav kaygısı neden oluşur?

35:00 Sınav öncesinde öğrenci ve ailenin iletişimi nasıl olmalı?

40:00 Sınav rehberliği ve meslek seçimi

54:00 Sınav kaygısı neden oluşur?

01:00:00 Sınav öncesinde öğrenci ve ailenin iletişimi nasıl olmalı?

01:02:00 Sınav akşamı dikkat edilmesi gerekenler

01:06:00 Sınav anında neler yapılabilir?

01:15:00 Sınav öğrencisi hangi durumlarda uzman desteği almalı?

01:18:00 Meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar

01:28:00 Meslek seçimi hayatımızı nasıl etkiler?

01:32:00 Meslek seçimi nasıl yapılır?

01:36:00 LGS tercihleri yaparken nelere dikkat etmeli?

01:39:00 YKS tercihinde dikkat edilmesi gerekenler