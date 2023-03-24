62. Bölüm | Ramazanda Çocuklar İçin Din Eğitimi

Oruç ve Ramazan çocuklara nasıl anlatılmalı? Oruç bilinci çocuğa nasıl aşılanır? Ramazan ayı çocuklara nasıl anlatılabilir? İlk oruçlarını tutan çocuklar nasıl ödüllendirilir? Çocuk kitapları aracılığıyla din eğitimi çocuğa nasıl aktarılır?

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Eğitimci / Yazar Jenny Molendyk Divleli ve Yazar Nehir Aydın Gökduman oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Ramazanda çocuklar için din eğitimi

05:30 Oruç ve Ramazan çocuklara nasıl anlatılmalı?

10:00 Çocuklarda din eğitimi ve Ramazan

14:30 Oruç bilinci çocuğa nasıl aşılanır?

18:10 Ramazan ayı çocuklara nasıl anlatılabilir?

21:15 İlk oruçlarını tutan çocuklar nasıl ödüllendirilir?

26:30 Ramazan'da çocuklar hangi değerleri öğreniyorlar?

34:00 İlk oruçlarını tutan çocuklar nasıl ödüllendirilir?

42:00 Çocukların dini sorularına nasıl cevap verilmeli?

59:00 Ramazan ayı çocuklara nasıl anlatılabilir?

01:06:00 Kitaplar üzerinden değerler eğitimi verilir mi?

01:08:00 Çocuk kitapları aracılığıyla din eğitimi çocuğa nasıl aktarılır?

01:14:00 Kitaplar çocuklara nasıl bir eğitim verir?

01:21:00 Çocuklar için kitap seçerken nelere dikkat etmeliyiz?