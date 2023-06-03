69. Bölüm | Sınav Dönemindeki Tutum ve Davranışlar

Bu bölümde Davranış Bilimleri Uzmanı Esra Lenk ile "Sınav Kaygısı" konuşuldu.

Sınavlar neden korkuya yol açıyor? Sınav kaygısı hangi durumlarda ortaya çıkar? LGS yaklaşırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Sınav Dönemindeki Tutum ve Davranışların Önemi" konuşuldu.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konuğu Davranış Bilimleri Uzmanı Esra Lenk oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

01:00 Sınav Dönemindeki Tutum ve Davranışlar

10:00 Sınavlar Neden Korkuya Yol Açıyor?

15:00 Sınav Kaygısı Hangi Durumlarda Ortaya Çıkar?

30:00 Sınavlar Neden Korkuya Yol Açıyor?

33:00 LGS Sınavı Yaklaşırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

35:00 Sınavda Başarısızlığa Götüren Tutum ve Davranışlar

42:00 Sınava Hazırlanırken Nerelerde Yanlış Yapıyoruz?

01:01:00 Sınav Süreçlerinde Duygu, Düşünce ve Davranış Durumları

01:03:00 Anne Baba Tutumları Öğrenci Başarısını Etkiliyor Mu?

01:13:00 Başarısızlık Durumunda Öğrenci Nasıl Davranmalı?

01:17:00 Başarısızlık Başarının Öğretmeni Midir?

01:19:00 Sınav Kaygısı Çalışma Sürecini Nasıl Etkiler?

01:26:00 Olumsuz Düşüncelerin Olumsuz Etkileri

01:30:00 Sınav Çalışma Programı Nasıl Oluşturulmalı?

01:36:00 Kaygı Öğrenmeyi Nasıl Etkiler?