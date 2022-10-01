7. Bölüm "Etkinlik ve Oyunlarla Din Eğitimi"

Din eğitimi hangi yaşta başlamalı? Aileler evde din eğitimi verebilir mi? Eğitici oyunda olması gereken önemli unsurlar neler? Çocukların ve gençlerin dini görüşleri nasıl şekilleniyor? Etkinlik ve oyunlarla din eğitimi nasıl verilmeli? Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Etkinlik ve Oyunlarla Din Eğitimi " konusu ele alındı.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Din Kültürü Öğretmeni / Eğitimci Ayşe Macit ve Din Kültürü Öğretmeni / Eğitimci Erdem Çakı oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Etkinlik ve oyunlarla din eğitimi

04:00 Din eğitim neleri kapsar?

06:00 Din eğitimi hangi yaşta başlamalı?

09:00 Aileler evde din eğitimi verebilir mi?

16:00 Öğretim ilkelerini gerçekleştirmede oyunun rolü

22:00 Eğitici oyunda olması gereken önemli unsurlar neler?

55:00 Din eğitimi hangi yaşta başlamalı?

01:04:00 Derslerde eğitiici oyunları kullanırken nelere dikkat edilmeli?

01:12:00 Eğitici oyunda olması gereken unsurlar neler?

01:25:00 Aileler evde din eğitimi verebilir mi?

01:27:00 Çocukların ve gençlerin dini görüşleri nasıl şekilleniyor?

01:40:00 Etkinlik ve oyunlarla din eğitimi

**

VAV TV RESMİ WEB SİTE

► https://www.vavtv.com.tr

VAV TV FREKANS AYARLARI

►https://www.vavtv.com.tr/frekanslar

SOSYAL MEDYA ADRESLERİ

► https://facebook.com/vavtv

► https://twitter.com/vavtvresmi

► https://instagram.com/vavtvresmi

Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.

► iletisim@vavtv.com.tr