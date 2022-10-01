7. Bölüm "Etkinlik ve Oyunlarla Din Eğitimi"

Din eğitimi hangi yaşta başlamalı?

02 Ekim 2022 | 13:27
VİDEO DEVAM EDİYOR

Din eğitimi hangi yaşta başlamalı? Aileler evde din eğitimi verebilir mi? Eğitici oyunda olması gereken önemli unsurlar neler? Çocukların ve gençlerin dini görüşleri nasıl şekilleniyor? Etkinlik ve oyunlarla din eğitimi nasıl verilmeli? Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Etkinlik ve Oyunlarla Din Eğitimi " konusu ele alındı.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Din Kültürü Öğretmeni / Eğitimci Ayşe Macit ve Din Kültürü Öğretmeni / Eğitimci Erdem Çakı oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi
02:00 Etkinlik ve oyunlarla din eğitimi
04:00 Din eğitim neleri kapsar?
06:00 Din eğitimi hangi yaşta başlamalı?
09:00 Aileler evde din eğitimi verebilir mi?
16:00 Öğretim ilkelerini gerçekleştirmede oyunun rolü
22:00 Eğitici oyunda olması gereken önemli unsurlar neler?
55:00 Din eğitimi hangi yaşta başlamalı?
01:04:00 Derslerde eğitiici oyunları kullanırken nelere dikkat edilmeli?
01:12:00 Eğitici oyunda olması gereken unsurlar neler?
01:25:00 Aileler evde din eğitimi verebilir mi?
01:27:00 Çocukların ve gençlerin dini görüşleri nasıl şekilleniyor?
01:40:00 Etkinlik ve oyunlarla din eğitimi

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