71. Bölüm | Diyetisyenlik Mesleği ve Çalışma Alanları

Bu bölümde Klinik Diyetisyen Hatice Çuhacı ve Uzm. Diyetisyen Sevde Kahraman ile "Diyetisyenlik Mesleği" konuşuldu.

Diyete dair doğru bilinen yanlışlar nelerdir? Diyetisyenlerin çalışma alanları nelerdir? Toplu beslenme sistemleri nedir? Diyetisyenler, diyet listesi yazarken nelere dikkat etmeli? Eğitim Atölyesi'nde bu hafta " Diyetisyenlik Mesleği ve Çalışma Alanları" konusu ele alındı.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Klinik Diyetisyen Hatice Çuhacı ve Uzm. Diyetisyen Sevde Kahraman oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Diyetisyenlik Mesleği ve Çalışma Alanları

04:00 Türkiye'de diyetisyenlik eğitimi ne zaman başladı?

06:15 Diyetisyenlik mesleği ve çalışma alanları

09:00 Akademide "Beslenme ve Diyetetik"

13:00 Diyetisyenlik bölümünde staj döneminde neler yapılıyor?

30:00 Toplu beslenme sistemleri nedir?

50:00 Diyetisyenlerin çalışma alanları nelerdir?

53:00 Beslenme ve diyetetik bölümü kaç alana ayrılıyor?

56:00 Hastane diyetisyenliği nedir?

01:00:00 Mezun olan diyetisyenler nerelerde çalışabilir?

01:06:00 Diyet listesi kişiye özel mi olmalı?

01:09:00 Diyetisyenlik mesleği ve çalışma alanları

01:12:00 Diyetisyenler, diyet listesi yazarken nelere dikkat etmeli?

01:16:00 Diyetisyenlik mesleği ve çalışma alanları

01:26:00 Akademide "Beslenme ve Diyetetik"

01:27:00 Mezun olan diyetisyenler nerelerde çalışabilir?

01:32:00 Mide ameliyatlarında diyetisyenlerin rolü

01:39:00 Diyete dair doğru bilinen yanlışlar