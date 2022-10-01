8. Bölüm "Çocuk Eğitiminde Kitapların Rolü"

Anne karnında okunan kitaplar çocuk için eğitimin başlangıcı mıdır? Çocukluk döneminde bir eğitim aracı olarak kitapların önemi nedir? Kitaplar çocuklara nasıl bir eğitim verebilir? Dil gelişimi ve kitap okuma alışkanlığı paralel mi? Çocuklar kaç yaşında kitap okumaya başlamalı? Kitaplar üzerinden değerler eğitimi verilir mi?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Çocuk Eğitiminde Kitapların Rolü" konusu ele alındı.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Eğitimci/Yazar Nehir Aydın Gökduman ve Yazar Esra Bahadır Cesar oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Çocuk eğitiminde kitapların rolü

11:00 Anne karnında okunan kitaplar çocuk için eğitimin başlangıcı mıdır?

18:00 Çocukluk döneminde bir eğitim aracı olarak kitaplar

24:00 Kitaplar çocuklara nasıl bir eğitim verebilir?

26:00 Dil gelişimi ve kitap okuma alışkanlığı paralel mi?

34:00 Kitap okuma yaş aralığı

36:30 Çocuklar kaç yaşında kitap okumaya başlamalı?

46:00 Çocuklara kitap okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır?

52:00 Çocuk kütüphanelerinin işlevleri

01:05:00 Yaş gruplarına göre kitapları nasıl ayırmalıyız?

01:08:00 Kitaplardaki kahramanların çocukların karakter gelişimindeki rolü

01:12:00 İyi ve kötü kavramları çocuk kitaplarından öğrenilir mi?

01:17:00 Kitaplar üzerinden değerler eğitimi verilir mi?

01:22:00 Kitaplarda saklı tehlikeler var mı?

01:36:00 Kitaplar çocukların gerçeklik algısını nasıl etkiler?

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