9. Bölüm "Öğretmenler ve Çocuk Eğitimi"

Öğretmenin rolleri nelerdir? Öğretmenler hayata ve bize neler katar? Öğretmenin tutumu bir çocuğun hayatında nasıl etkili olur? Çocuk eğitiminin vazgeçilmezleri neler? Sevgi merkezli çocuk eğitimi nasıl olmalı? Yeni nesilde öğretmen nasıl bir konumda bulunuyor? Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Öğretmenler ve Çocuk Eğitimi" konusu ele alındı.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konuğu Eğitimci / Yazar Vehbi Vakkasoğlu oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Öğretmenler hayata ve bize neler katar?

30:00 Öğretmenin rolleri nelerdir?

38:00 Öğretmenin tutumu bir çocuğun hayatında nasıl etkili olur?

42:00 Çocuk eğitiminin vazgeçilmezleri neler?

01:06:00 Sevgi merkezli çocuk eğitimi nasıl olmalı?

01:30:00 Yeni nesilde öğretmen nasıl bir konumda bulunuyor?

01:40:00 Başarmanın hayattaki yeri

**

VAV TV RESMİ WEB SİTE

► https://www.vavtv.com.tr

VAV TV FREKANS AYARLARI

►https://www.vavtv.com.tr/frekanslar

SOSYAL MEDYA ADRESLERİ

► https://facebook.com/vavtv

► https://twitter.com/vavtvresmi

► https://instagram.com/vavtvresmi

Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.

► iletisim@vavtv.com.tr