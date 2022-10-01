9. Bölüm "Öğretmenler ve Çocuk Eğitimi"

Öğretmenin tutumu bir çocuğun hayatında nasıl etkili olur?

02 Ekim 2022 | 13:34
VİDEO DEVAM EDİYOR

Öğretmenin rolleri nelerdir? Öğretmenler hayata ve bize neler katar? Öğretmenin tutumu bir çocuğun hayatında nasıl etkili olur? Çocuk eğitiminin vazgeçilmezleri neler? Sevgi merkezli çocuk eğitimi nasıl olmalı? Yeni nesilde öğretmen nasıl bir konumda bulunuyor? Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Öğretmenler ve Çocuk Eğitimi" konusu ele alındı.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konuğu Eğitimci / Yazar Vehbi Vakkasoğlu oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi
02:00 Öğretmenler hayata ve bize neler katar?
30:00 Öğretmenin rolleri nelerdir?
38:00 Öğretmenin tutumu bir çocuğun hayatında nasıl etkili olur?
42:00 Çocuk eğitiminin vazgeçilmezleri neler?
01:06:00 Sevgi merkezli çocuk eğitimi nasıl olmalı?
01:30:00 Yeni nesilde öğretmen nasıl bir konumda bulunuyor?
01:40:00 Başarmanın hayattaki yeri

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