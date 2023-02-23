Afet bilinci | Eğitim Atölyesi (58. Bölüm)

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Afet bilinci oluşturma" konusu ele alındı. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konuğu Aile Danışmanı/ Yazar Hilal Çorbacıoğlu oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:30 Afet bilinci nasıl kazandırılır?

09:00 Deprem çocuklara nasıl anlatılmalı?

16:50 Çocukların deprem korkularından kaynaklanan sorunlarla nasıl baş edebiliriz?

18:50 Çocukların depremden haberdar olması mı sürekli maruz kalması mı sorundur?

27:00 Çocukların depremzede akranlarıyla ilişkilerine yönelik neler tavsiye edilir?

35:07 Okula uyum sürecinde dikkat edilmesi gerekenler

39:15 Yetişkinler depremzede çocuklarla iletişimde neler yapabilir?

44:50 Çocuklar konuşalım mı der yoksa oyun oynayalım mı?

48:13 Çocukların oyuncaklarda travmayı anımsatıcı objeler görmesi riskli mi?

52:24 Psikolojik ilk yardım nedir ve nasıl yapılmalıdır?

58:10 Depremzedeye yardımcı olmak adına neler yapılmalı?

1:04:19 Deprem anında ve sonrasında iletişim nasıl olmalı?

1:17:40 Yas sürecindeki bireylerle iletişimde dikkat edilmesi gerekenler

1:30:00 Eğitime ara veren çocuklar için okul ve aile iş birliği nasıl olmalı?