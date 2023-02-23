Afet bilinci | Eğitim Atölyesi (58. Bölüm)

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Afet bilinci oluşturma" konusu ele alındı. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konuğu Aile Danışmanı/ Yazar Hilal Çorbacıoğlu oldu.
00:00 Eğitim Atölyesi
02:30 Afet bilinci nasıl kazandırılır?
09:00 Deprem çocuklara nasıl anlatılmalı?
16:50 Çocukların deprem korkularından kaynaklanan sorunlarla nasıl baş edebiliriz?
18:50 Çocukların depremden haberdar olması mı sürekli maruz kalması mı sorundur?
27:00 Çocukların depremzede akranlarıyla ilişkilerine yönelik neler tavsiye edilir?
35:07 Okula uyum sürecinde dikkat edilmesi gerekenler
39:15 Yetişkinler depremzede çocuklarla iletişimde neler yapabilir?
44:50 Çocuklar konuşalım mı der yoksa oyun oynayalım mı?
48:13 Çocukların oyuncaklarda travmayı anımsatıcı objeler görmesi riskli mi?
52:24 Psikolojik ilk yardım nedir ve nasıl yapılmalıdır?
58:10 Depremzedeye yardımcı olmak adına neler yapılmalı?
1:04:19 Deprem anında ve sonrasında iletişim nasıl olmalı?
1:17:40 Yas sürecindeki bireylerle iletişimde dikkat edilmesi gerekenler
1:30:00 Eğitime ara veren çocuklar için okul ve aile iş birliği nasıl olmalı?