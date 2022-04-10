Başarıya giden yolda ailenin önemi

Eğitim Atölyesi 10. bölümde "Eğitimde Başarının Sırrı" konusu ele alındı.

10 Nisan 2022 | 12:42
VİDEO DEVAM EDİYOR

Başarının sırrı nedir? Başarının aşamaları neler? Başarının arka planındaki sosyo-kültürel temeller nelerdir? Başarıya giden yolda ailenin önemi nedir? Ailenin tutumu sınav başarısını nasıl etkiler? Öğrencinin başarısını etkileyen faktörler nelerdir?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Eğitimde Başarının Sırrı" konusu ele alındı. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Eğitimci / Sosyolog Hami Koç ve Eğitimci / Yazar Dr. Faruk Öndağ oldu.

00:00 Başarının sırrı
04:50 Başarının aşamaları neler?
12:00 Başarının arka planındaki sosyo-kültürel temeller
20:00 Başarıya giden yolda ailenin önemi
42:00 Ailenin tutumu sınav başarısını nasıl etkiler?
46:00 Başarısızlığın temelinde ne var?
54:00 Eğitimde başarının sırrı
58:00 Başarının arka planındaki sosyo-kültürel temeller
01:03:00 Öğrencinin başarısını etkileyen faktörler
01:07:00 Öğrenciler sınav zamanı ne gibi zorluklarla karşılaşıyor?
01:18:00 İnsan beyni nasıl çalışır?
01:34:00 Sınav sürecinde stres yönetimi

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