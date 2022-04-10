Başarının sırrı nedir? Başarının aşamaları neler? Başarının arka planındaki sosyo-kültürel temeller nelerdir? Başarıya giden yolda ailenin önemi nedir? Ailenin tutumu sınav başarısını nasıl etkiler? Öğrencinin başarısını etkileyen faktörler nelerdir?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Eğitimde Başarının Sırrı" konusu ele alındı. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Eğitimci / Sosyolog Hami Koç ve Eğitimci / Yazar Dr. Faruk Öndağ oldu.

00:00 Başarının sırrı

04:50 Başarının aşamaları neler?

12:00 Başarının arka planındaki sosyo-kültürel temeller

20:00 Başarıya giden yolda ailenin önemi

42:00 Ailenin tutumu sınav başarısını nasıl etkiler?

46:00 Başarısızlığın temelinde ne var?

54:00 Eğitimde başarının sırrı

58:00 Başarının arka planındaki sosyo-kültürel temeller

01:03:00 Öğrencinin başarısını etkileyen faktörler

01:07:00 Öğrenciler sınav zamanı ne gibi zorluklarla karşılaşıyor?

01:18:00 İnsan beyni nasıl çalışır?

01:34:00 Sınav sürecinde stres yönetimi

**

VAV TV RESMİ WEB SİTE

► https://www.vavtv.com.tr

VAV TV FREKANS AYARLARI

►https://www.vavtv.com.tr/frekanslar

SOSYAL MEDYA ADRESLERİ

► https://facebook.com/vavtv

► https://twitter.com/vavtvresmi

► https://instagram.com/vavtvresmi

Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.

► iletisim@vavtv.com.tr